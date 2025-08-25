Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Forumul Civic cere transparenţă după demolarea Hotelului Bodoc: „Românii din Sfântu Gheorghe, trataţi ca invitaţi în propriul oraş"

I.S.
Comunicate de presă / 25 august, 11:14

Forumul Civic cere transparenţă după demolarea Hotelului Bodoc: „Românii din Sfântu Gheorghe, trataţi ca invitaţi în propriul oraş”

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş trage un semnal de alarmă cu privire la modul în care istoria oraşului Sfântu Gheorghe este rescrisă, iar banii publici sunt risipiţi pentru a şterge din memoria colectivă simboluri care nu convin actualei administraţii locale, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Fostul Hotel Bodoc, construit în perioada 1971-1972, una dintre cele mai emblematice clădiri ale municipiului, a fost demolat în aceste zile de Primăria condusă de Antal Árpad. Costurile totale deja suportate de bugetul local depăşesc 6,3 milioane de lei, incluzând achiziţia clădirii, realizată în 2014, pentru aproximativ 745.000 de euro, şi demolarea propriu-zisă, care a costat peste 2,2 milioane de lei, fără TVA.

Primarul justifică această decizie prin dorinţa de a elimina o „relicvă comunistă”, însă adevărul este că problema nu a fost legată de regimul politic, ci de faptul că hotelul Bodoc reprezenta un capitol al administraţiei româneşti în oraş, unul care deranjează profund conducerea UDMR a municipiului. Dacă demolarea ar fi fost într-adevăr despre condamnarea comunismului, nu am fi asistat la inaugurarea, tot de către aceeaşi primărie, a unui muzeu dedicat... comunismului, aflat tot în Sfântu Gheorghe. Este, aşadar, o rescriere selectivă a istoriei, în care simbolurile incomode sunt eliminate, iar politicile publice sunt adaptate exclusiv intereselor comunităţii maghiare.

Mai grav este că risipa banilor nu se opreşte aici. În locul hotelului Bodoc va fi construit un aşa-zis „centru multicultural şi de tineret”, prezentat public ca un proiect pentru întreaga comunitate, dar care, după cum ne arată experienţa ultimilor ani, va fi dedicat aproape în totalitate promovării culturii maghiare. În timp ce milioane de lei se vor cheltui pentru această clădire nouă, Casa de Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe este lăsată în paragină, iar primăria face tot ce poate pentru a o bloca şi a o acapara. Comunitatea românească din oraş nu are nicio sală de spectacole sau de evenimente unde să îşi poată organiza activităţile culturale, festivalurile sau sărbătorile, iar solicitări simple precum amplasarea unei statui a poetului naţional Mihai Eminescu în centrul oraşului au fost respinse sistematic, fără niciun argument rezonabil.

Potrivit sursei, toate acestea se întâmplă în timp ce românii din municipiu, un sfert din populaţia oraşului, contribuie la fel ca toţi ceilalţi cetăţeni, la bugetul local. În loc ca aceşti bani să fie folosiţi echilibrat şi corect, primăria finanţează proiecte cu utilitate publică limitată, orientate spre interesele unei singure comunităţi. Este inadmisibil ca, în România anului 2025, cetăţenii români din Sfântu Gheorghe să fie trataţi ca şi cum ar fi „invitaţi” în propriul oraş, fără acces egal la resurse, la cultură şi la spaţii publice.

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş solicită transparenţă totală în ceea ce priveşte cheltuielile aferente demolării şi viitoarelor investiţii şi atrage atenţia asupra marginalizării constante a comunităţii româneşti din municipiu. Cerem autorităţilor locale şi naţionale să garanteze un tratament egal pentru toţi cetăţenii, iar proiectele finanţate din bani publici să deservească în mod real întreaga comunitate, nu doar o parte a ei.

