FPIOR: Noua campanie ANAF riscă să dezbine şi să stigmatizeze HoReCa

I.S.
Comunicate de presă / 25 august, 15:03

FPIOR: Noua campanie ANAF riscă să dezbine şi să stigmatizeze HoReCa

În contextul în care a mărit TVA pentru HoReCa cu 3 procente, făcând practic mai scumpă mâncarea cetăţenilor şi lăsând antreprenorii să încaseze ura propriilor concetăţeni, ANAF a lansat recent o campanie prin care promite clienţilor masa gratuită în cazul în care nu primesc bon fiscal, potrivit unui comunicat FPIOR emis redacţiei.

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii (FPIOR), reprezentata de peste 1000 de companii româneşti şi 26.000 de angajaţi, nu a văzut în ultimii 15 ani vânzare fără bon fiscal şi consideră această abordare o măsură superficială, care tratează întreaga Românie ca şi cum s-ar fi intors 20 de ani în timp, care nu rezolvă problemele reale şi care pune o presiune nejustificată asupra mediului de afaceri, în timp ce jigneşte, efectiv, populaţia.

FPIOR va înainta guvernului o serie de măsuri reale care pot salva situaţia bugetului, din partea antreprenorilor.

„Susţinem respectarea legii şi aplicarea regulilor fiscale. Dar transformarea clienţilor în „inspectori” şi tratarea antreprenorilor ca „suspecţi permanenţi” nu reprezintă o soluţie. Este o atitudine punitivă, ce poate crea neîncredere şi ostilitate acolo unde ar trebui să existe respect şi colaborare.” (Cătălin Mahu, vicepreşedinte FPIOR)

"Amintim ca Romania este o ţară educata, nu una bananieră, cum ii plăcea presei să spună acum 20 de ani. Observăm cu stupoare că au adus pe ordinea de zi o non-problemă, o problemă demult rezolvată, ca şi cum cetăţenii noştri acum ar fi aflat că trebuie să primească bon fiscal. Nu înţeleg exact ce ascunde această nouă găselniţă, dacă este vorba despre lipsa de informare la nivel decizional sau dacă intenţia este de a jigni populaţia şi de a-i intoarce unii împotriva altora, dar îmi permit să spun că este pueril, iresponsabil şi...întârziat 15-20 de ani acest proiect.” (Călin Cozma, preşedinte executiv FPIOR)

Industria ospitalităţii traversează o perioadă extrem de dificilă: lipsa de forţă de muncă, costuri în creştere exponenţială şi instabilitate economică. În loc să caute soluţii reale şi să ofere sprijin unui sector vital pentru economia naţională şi pentru imaginea României, autorităţile aleg să transmită mesaje care stigmatizează operatorii.

„Nu putem accepta ca HoReCa să fie pusă la zid prin campanii ce seamănă neîncredere între clienţi şi antreprenori. Respectarea regulilor fiscale este obligatorie, dar aceasta trebuie să fie însoţită de educaţie, sprijin şi consultare, nu de măsuri populiste care compromit încrederea publicului. Soluţiile adevărate se găsesc doar prin colaborare loială între stat, industrie şi consumatori.” (Corina Macri, vicepreşedinte FPIOR)

FPIOR face un apel ferm către autorităţi: să renunţe la retorica de confruntare, să angajeze urgent specialişti cu experienţă reală la un asemenea nivel şi să adopte politici construite împreună cu mediul de afaceri romanesc, nu impotriva lui. Numai astfel vom putea combate eficient evaziunea fiscală, fără a sacrifica încrederea şi parteneriatul dintre clienţi şi operatorii din ospitalitate.

