FPTR: Programul „Litoralul pentru toţi” a debutat cu rezultate remarcabile

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că ediţia de toamnă a programului „Litoralul pentru toţi” a debutat cu rezultate remarcabile. Încă din prima zi, aproape toate locurile puse la dispoziţie de hotelurile înscrise în program au fost ocupate. Cererea s-a dovedit atât de mare, încât au fost epuizate şi locurile la trenurile cu destinaţia litoralului, ceea ce demonstrează atractivitatea programului şi dorinţa românilor de a-şi petrece vacanţele pe litoralul românesc chiar şi în extrasezon.

Sursa citată precizează:

„Condiţiile de vacanţă sunt excelente: vremea este frumoasă, staţiunile sunt animate, terasele şi spaţiile de agrement sunt deschise, iar hotelurile din program îşi continuă activitatea în cele mai bune condiţii. Doar un număr foarte mic de hoteluri şi-au încheiat activitatea pentru sezon, însă niciunul dintre cele participante la programul „Litoralul pentru toţi”.

Pentru ediţia din septembrie 2025, 64 de unităţi de cazare sunt în program, punând la dispoziţia turiştilor aproximativ 3.500 de locuri de cazare pe noapte.

Din analiza ofertelor lansate reiese clar accesibilitatea programului, care acoperă o gamă variată de bugete şi preferinţe:

-Eforie Nord: de la 53 lei/noapte/persoană (fără masă, hotel 2 • ) până la 214 lei (all inclusive, hotel 3 • );

-Eforie Sud: de la 81,5 lei (fără masă, hotel 3 • ) până la 336,5 lei (all inclusive, hotel 3 • );

-Jupiter: de la 70 lei (cu mic dejun, hotel 3 • ) până la 276 lei (all inclusive, hotel 3 • );

-Venus: de la 70 lei (fără masă, hotel 3 • );

-Saturn: de la 94,5 lei (fără masă, hotel 2 • ) până la 214 lei (all inclusive, hotel 3 • );

-Mangalia: de la 101 lei (fără masă, hotel 3 • );

-Mamaia: de la 69,5 lei (fără masă, hotel 2 • ) până la 332 lei (all inclusive, hotel 3 • );

-Costineşti: de la 88 lei (fără masă, hotel 3 • );

-Vama Veche: de la 79 lei (fără masă, hotel 3 • ).

Tarifele variază în funcţie de serviciile de masă şi de clasificarea unităţii de cazare, dar rămân cu mult sub nivelul celor practicate în sezonul de vârf, ceea ce confirmă misiunea programului de a face litoralul accesibil pentru cât mai mulţi români.

Începerea noului an şcolar va aduce, în mod firesc, o scădere a numărului de turişti, însă unităţile hoteliere rămân deschise pentru cei care nu depind de acest calendar şi care pot profita de tarifele speciale disponibile până la finalul programului”.