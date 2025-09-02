Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

FPTR: Programul „Litoralul pentru toţi” a debutat cu rezultate remarcabile

M.P.
Comunicate de presă / 2 septembrie, 16:14

FPTR: Programul „Litoralul pentru toţi” a debutat cu rezultate remarcabile

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că ediţia de toamnă a programului „Litoralul pentru toţi” a debutat cu rezultate remarcabile. Încă din prima zi, aproape toate locurile puse la dispoziţie de hotelurile înscrise în program au fost ocupate. Cererea s-a dovedit atât de mare, încât au fost epuizate şi locurile la trenurile cu destinaţia litoralului, ceea ce demonstrează atractivitatea programului şi dorinţa românilor de a-şi petrece vacanţele pe litoralul românesc chiar şi în extrasezon.

Sursa citată precizează:

„Condiţiile de vacanţă sunt excelente: vremea este frumoasă, staţiunile sunt animate, terasele şi spaţiile de agrement sunt deschise, iar hotelurile din program îşi continuă activitatea în cele mai bune condiţii. Doar un număr foarte mic de hoteluri şi-au încheiat activitatea pentru sezon, însă niciunul dintre cele participante la programul „Litoralul pentru toţi”.

Pentru ediţia din septembrie 2025, 64 de unităţi de cazare sunt în program, punând la dispoziţia turiştilor aproximativ 3.500 de locuri de cazare pe noapte.

Din analiza ofertelor lansate reiese clar accesibilitatea programului, care acoperă o gamă variată de bugete şi preferinţe:

-Eforie Nord: de la 53 lei/noapte/persoană (fără masă, hotel 2) până la 214 lei (all inclusive, hotel 3);

-Eforie Sud: de la 81,5 lei (fără masă, hotel 3) până la 336,5 lei (all inclusive, hotel 3);

-Jupiter: de la 70 lei (cu mic dejun, hotel 3) până la 276 lei (all inclusive, hotel 3);

-Venus: de la 70 lei (fără masă, hotel 3);

-Saturn: de la 94,5 lei (fără masă, hotel 2) până la 214 lei (all inclusive, hotel 3);

-Mangalia: de la 101 lei (fără masă, hotel 3);

-Mamaia: de la 69,5 lei (fără masă, hotel 2) până la 332 lei (all inclusive, hotel 3);

-Costineşti: de la 88 lei (fără masă, hotel 3);

-Vama Veche: de la 79 lei (fără masă, hotel 3).

Tarifele variază în funcţie de serviciile de masă şi de clasificarea unităţii de cazare, dar rămân cu mult sub nivelul celor practicate în sezonul de vârf, ceea ce confirmă misiunea programului de a face litoralul accesibil pentru cât mai mulţi români.

Începerea noului an şcolar va aduce, în mod firesc, o scădere a numărului de turişti, însă unităţile hoteliere rămân deschise pentru cei care nu depind de acest calendar şi care pot profita de tarifele speciale disponibile până la finalul programului”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 septembrie
Ediţia din 02.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb