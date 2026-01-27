Franţa interzice reţelele sociale pentru minorii sub 15 ani

Adunarea Naţională franceză a adoptat, în primă lectură, luni seara un proiect de lege care interzice folosirea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani şi provoacă interdicţia telefoanelor mobile în licee, potrivit News.ro.

Proiectul, iniţiat de deputata centristă Laure Miller şi susţinut de preşedintele Emmanuel Macron, a fost aprobat cu 130 de voturi pentru şi 21 împotrivă. Deputata a explicat că scopul legii este de a proteja sănătatea mintală a minorilor, afectată de utilizarea excesivă a reţelelor sociale, subliniază News.ro.

Dacă va fi adoptată definitiv, Franţa va deveni prima ţară europeană care impune o astfel de limită de vârstă. Interdicţia se aplică atât platformelor sociale, cât şi funcţionalităţilor de socializare integrate în alte aplicaţii. Macron a precizat că reţelele sociale contribuie la violenţa şi stresul în rândul tinerilor, şi a luat ca exemplu Australia, care a introdus în decembrie 2023 o interdicţie similară pentru persoanele sub 16 ani, adaugă sursa citată.

Legea urmează să fie examinată de Senat în următoarele săptămâni, iar apoi va reveni în Adunarea Naţională pentru votul final. Aplicarea interdicţiei va include mecanisme de verificare a vârstei conform legislaţiei europene, deşi guvernul recunoaşte că implementarea poate fi dificilă, după experienţa Australiei, conform News.ro.

Proiectul de lege extinde şi interdicţia telefoanelor mobile deja existentă în gimnazii şi se aplică acum şi liceelor, din cauza preocupărilor legate de sănătatea mintală şi obiceiurile digitale ale adolescenţilor. Un sondaj din 2024 arată că 73% din public susţine această măsură, deşi opinia tinerilor este împărţită, notează sursa citată.

Deputata Miller a subliniat că legea stabileşte o limită clară pentru societate: „Copiii noştri citesc mai puţin, dorm mai puţin şi se compară mai mult între ei. Aceasta este o luptă pentru libertatea gândirii”, potrivit News.ro.