Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Frontera mizează pe o creştere de 10% a vânzărilor de Paşte faţă de anii anteriori

S.B.
Companii / 8 aprilie, 15:17

Frontera, producător de panificaţie din sud-estul României, anunţă o creştere a vânzărilor în prag de sărbători. Cererea pentru produsele de panificaţie a crescut de Paşte cu 10% faţă de anii anteriori.

În perioada Paştelui, volumele de producţie ale brutăriilor Frontera înregistrează o creştere faţă de o lună obişnuită. Cererea se concentrează în ultimele zile dinaintea sărbătorii şi generează fluxuri de lucru de două sau chiar trei ori mai mari decât în mod normal.

Pentru a acoperi acest vârf de consum, compania a suplimentat volumul de producţie pentru acest an. Astfel, dacă într-o zi obişnuită Frontera utilizează 2.500 kg de maia lichidă, producătorul va înregistra un record de activitate în zilele de joi şi vineri dinaintea Paştelui, când va procesa peste 4.000 kg de maia şi 50 tone de făină.

De asemenea, în acord cu tendinţa actuală a populaţiei, de a mânca mai sănătos, vânzările de pâine integrală cresc anual în detrimentul pâinii albe, deoarece consumatorii sunt mai conştienţi de ceea ce mănâncă şi vor ceva mai sănătos, bogat în nutrienţi.

Pâinea Anei şi Pâinea lui Manole: Duo-ul premiat care susţine cifra de afaceri

Evoluţia business-ului Frontera este susţinută de o strategie care îmbină volumele din retail cu rigoarea artizanală. Compania Frontera a înregistrat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 62 milioane lei (12,2 milioane euro), un avans de peste 6% comparativ cu exerciţiul financiar anterior.

Dacă Pâinea lui Manole este vedeta portofoliului de peste un deceniu, anul acesta lansarea „Pâinii Anei” (800 g) marchează aniversarea celor trei decenii de activitate. Este un produs dospit lent, timp de 24 de ore, fără drojdie, realizat dintr-un mix de trei făinuri şi trei maiele diferite.

„Pâinea Anei completează duo-ul cu Pâinea lui Manole. Observăm că preferinţele consumatorilor se mută vizibil către segmentul sănătos; pâinea integrală creşte anual în detrimentul celei albe, semn că publicul caută nutrienţi, nu doar calorii”, declară Alexandru Stancu, CEO Frontera. Deşi cozonacul clasic, realizat după o reţetă proprie îmbunătăţită în 20 de ani, rămâne pe primul loc, reinterpretările moderne precum Babka cu nucă câştigă teren rapid.

Piaţa de panificaţie se pregăteşte pentru cel mai intens moment al anului, iar pentru fabrica Frontera, sărbătorile pascale marchează o bornă istorică. Compania aniversează 30 de ani de la prima pâine produsă în prima unitate de producţie din strada Theodor Aman, Brăila.

Logistica din spatele celor 1.000 de puncte de livrare

Din punct de vedere operaţional, perioada sărbătorilor transformă infrastructura Frontera într-un centru de precizie. Compania operează în prezent o reţea proprie de 27 de brutării în Galaţi şi Brăila (segmentul B2C), dar colaborează zilnic şi cu peste 1.000 de magazine partenere, fiind un furnizor cheie pentru retaileri precum Kaufland, Mega Image, Profi şi Carrefour.

Pentru a onora comenzile în cele 48 de ore de vârf, Frontera dublează capacitatea de transport pe anumite rute. Valoarea medie a bonului fiscal în reţeaua proprie creşte de obicei cu 20-25% în această săptămână, reflectând apetitul românilor pentru produsele de sezon.

„Este o provocare logistică imensă. Toată echipa este prezentă şi în unele departamente suplimentăm necesarul de oameni: de la şoferii titulari şi schimbători, vânzătoarele din magazine, până la agenţii de vânzări şi personalul din producţie. Ne asigurăm că avem toate cele 50 maşini din flotă disponibile pentru a asigura prospeţimea produselor la raft, fie că vorbim de magazinele noastre sau de marii retaileri”, explică Alexandru Stancu.

În ciuda provocărilor legate de lipsa forţei de muncă, Frontera continuă să investească în optimizarea reţetelor şi în procese de fermentare naturală (maia lichidă crescută 12-16 ore). Această abordare permite păstrarea calităţii artizanale chiar şi la volumele industriale cerute de sărbători, consolidând un brand care a pornit acum 30 de ani de la o singură unitate de cartier.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

08 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 08 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

08 aprilie
Ediţia din 08.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

