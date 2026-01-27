GapMinder a condus o investiţie de 1,5 milioane de euro în startup-ul croat InsiderCX

GapMinder, o companie de venture capital care investeşte în startup-uri din domeniul tehnologiei din România şi Europa de Est, conduce o rundă de finanţare de 1,5 milioane de euro în InsiderCX (ICX), o platformă bazată pe inteligenţă artificială concepută pentru a îmbunătăţi experienţa pacienţilor în domeniul medical. GapMinder împreună cu partenerii existenţi Silicon Gardens Fund contribuie cu 1,5 milioane de euro pentru a sprijini creşterea şi expansiunea companiei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Platforma ajută echipele de management ale clinicilor medicale să colecteze informaţii utile pentru a îmbunătăţi furnizarea serviciilor medicale şi performanţa operaţională, cu planuri de extindere în sectoare suplimentare. InsiderCX este o companie croată şi operează în prezent pe mai multe pieţe din Europa Centrală şi de Vest, a relatat comunicatul.

InsiderCX este o platformă dedicată experienţei pacienţilor, care permite furnizorilor privaţi de servicii medicale şi companiilor de asigurări să colecteze feedback de calitate superioară în comparaţie cu metodele tradiţionale. Prin identificarea lacunelor din parcursul pacientului, ICX ajută organizaţiile să reducă nemulţumirile, să trateze reclamaţiile mai eficient şi să prevină pierderile de venituri cauzate de scăderea încrederii pacienţilor. În loc să se bazeze pe modele terţe, InsiderCX utilizează date proprii şi algoritmi AI pentru colectarea şi analiza feedback-ului pacienţilor.

Investiţia marchează un început puternic al anului 2026 pentru GapMinder, caracterizat prin continuarea investiţiilor în companii din domeniul tehnologiei şi al inteligenţei artificiale. În ultimul an, fondul a susţinut patru echipe noi, printre care Design Verse, SalesTools, VoicePatrol şi Etiq AI. Această ultimă investiţie continuă acest demers şi în noul an.

„În calitate de investitor principal în InsiderCX, suntem încântaţi să susţinem o echipă care redefineşte gestionarea experienţei clienţilor prin utilizarea inteligentă a inteligenţei artificiale. Am fost impresionaţi în mod special de profunzimea, ambiţia şi capacităţile de execuţie ale echipei InsiderCX, precum şi de abilitatea acesteia de a transforma informaţiile avansate bazate pe AI în soluţii practice, cu impact ridicat pentru companii. Platforma InsiderCX răspunde unei nevoi clare a pieţei şi considerăm că această companie este extrem de bine poziţionată pentru a ajuta organizaţiile să transforme feedback-ul clienţilor în rezultate comerciale măsurabile. Aşteptăm cu entuziasm să colaborăm îndeaproape cu echipa pe măsură ce aceasta continuă să inoveze, să se extindă la nivel internaţional şi să construiască o companie care defineşte categoria”, a spus Cosmin Ochişor, partener la GapMinder Ventures, în comunicat.

Platforma oferă alerte în timp real pentru a preveni escaladarea feedback-ului negativ în reclamaţii formale, utilizează sondaje realizate prin WhatsApp pentru a creşte semnificativ rata de răspuns a pacienţilor şi descoperă punctele slabe operaţionale care ar putea afecta veniturile. De asemenea, automatizează analiza feedback-ului liber, transformând ore întregi de comentarii ale pacienţilor în informaţii utile şi transformă experienţele pozitive ale pacienţilor în recenzii Google, ajutând furnizorii să-şi protejeze şi să-şi îmbunătăţească reputaţia online.

De la înfiinţare, InsiderCX a demonstrat o traiectorie ascendentă rapidă şi validare pe piaţă. Compania a progresat de la dezvoltarea iniţială a produsului până la atingerea compatibilităţii produs-piaţă în domeniul sănătăţii private în 2023, asigurându-şi primii clienţi internaţionali. Până în 2024, veniturile s-au triplat, operaţiunile s-au extins pe două pieţe noi, inclusiv prin deschiderea unei filiale în Marea Britanie.

InsiderCX a fost fondată de Nikola Komes, care a lansat compania în 2022 şi a orientat-o strategic către domeniul medical după ce a validat compatibilitatea produsului cu piaţa. Komes are o echipă de conducere puternică, din care fac parte Jurica Karlo Welina, director de vânzări, care aduce o experienţă solidă în creşterea SaaS, şi Goran Hacek, director tehnic, un inginer experimentat, cu experienţă în constituirea şi conducerea echipelor tehnice complexe. Împreună, aceştia combină viziunea strategică, execuţia comercială şi excelenţa tehnică pentru a scala platforma InsiderCX bazată pe inteligenţă artificială, dedicată experienţei pacienţilor.

„InsiderCX a început în 2022 ca o platformă de feedback orizontală, dar asistenţa medicală privată a devenit rapid cea mai puternică piaţă a noastră. În 2023, am luat decizia de a ne concentra exclusiv pe acest sector. De atunci, ne-am extins pe şase pieţe şi acum procesăm feedback-ul a peste 500.000 de pacienţi anual. Suntem foarte bucuroşi că GapMinder conduce această rundă, validând concentrarea noastră pe furnizarea de informaţii utile despre pacienţi. Pe măsură ce adoptarea AI creşte, numai soluţiile care creează valoare reală vor rezista, în timp ce pacienţii continuă să se aştepte la experienţe medicale mai personalizate”, a spus Nikola Komes, fondator InsiderCX, în sursa citată.

Printre clienţii notabili se numără cea mai mare companie de asigurări din regiunea Adriatică, cel mai mare grup stomatologic din Europa Centrală, un lanţ de unităţi medicale de top din Marea Britanie, unul dintre cele mai vechi spitale din Italia, un furnizor internaţional de servicii de fertilizare in vitro care operează în cinci ţări şi un lanţ global de clinici oftalmologice.

„InsiderCX redefineşte modul în care organizaţiile transformă feedback-ul în creştere. Transformând informaţiile private despre clienţi în acţiuni rapide, asigură un nivel ridicat de satisfacţie, consolidează loialitatea şi creşte valoarea pe durata de viaţă - începând cu sectorul medical, dar cu un potenţial enorm în toate industriile. Suntem încântaţi să co- investim împreună cu GapMinder în această călătorie şi ne aşteptăm la o creştere internaţională puternică în viitor”, a spus Izet ®dralović, partener la Silicon Gardens Fund, în comunicatul de presă.

Cu noul capital, InsiderCX intenţionează să accelereze creşterea pe pieţele sale europene principale, inclusiv în Marea Britanie şi Italia, în timp ce derulează iniţiative de validare a pieţei pentru a sprijini expansiunea în alte zone geografice, precum Turcia, Spania şi Ţările de Jos. În ceea ce priveşte produsele, InsiderCX îşi extinde platforma bazată pe inteligenţă artificială dincolo de feedback-ul pacienţilor, în domenii adiacente, precum asigurările de sănătate, dezvoltând în acelaşi timp soluţii pentru asiguratori şi operatori de turism medical. Investiţiile continue în capacităţile de inteligenţă artificială - inclusiv analiza avansată a textului, fluxurile adaptive de sondaje, fluxurile de lucru pentru recuperarea serviciilor şi prevenirea predictivă a pierderii clienţilor - vizează consolidarea diferenţierii şi poziţionarea InsiderCX ca sistem de înregistrare pentru gestionarea experienţei pacienţilor, a concluzionat comunicatul.