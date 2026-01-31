Gaza: 26 de morţi în urma celor mai intense lovituri israeliene din ultimele săptămâni

Israelul a lansat sâmbătă cele mai puternice atacuri aeriene din ultimele săptămâni asupra Fâşiei Gaza, în urma cărora 26 de persoane au fost ucise, potrivit autorităţilor sanitare locale, relatează Reuters.

Conform Reuters, ţintele au inclus o secţie de poliţie administrată de Hamas, apartamente rezidenţiale şi zone cu corturi unde se adăposteau palestinieni strămutaţi.

Avioanele israeliene au lovit secţia de poliţie Sheikh Radwan din vestul oraşului Gaza, în pofida armistiţiului fragil dintre Israel şi Hamas, iar zece ofiţeri şi deţinuţi au murit, potrivit medicilor şi poliţiei locale, transmite Reuters.

Echipele de salvare au continuat căutările printre ruine după bombardament, mai arată Reuters.

Un alt atac aerian a distrus un apartament din oraşul Gaza şi a ucis trei copii şi două femei, au declarat medicii de la spitalul Shifa, potrivit Reuters.

Şapte persoane şi-au pierdut viaţa într-o lovitură asupra unui cort de refugiaţi din Khan Younis, în sudul enclavei, conform Reuters.

O sursă militară israeliană a afirmat că raidurile au reprezentat un răspuns la un incident petrecut vineri, când trupele au identificat opt bărbaţi înarmaţi ieşind dintr-un tunel în zona Rafah, unde sunt desfăşurate forţe israeliene, relatează Reuters.

Trei dintre bărbaţi au fost ucişi, iar un al patrulea, descris drept un comandant important al Hamas, a fost capturat, potrivit aceleiaşi surse citate de Reuters.

Hamas nu a comentat direct incidentul, dar a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul, în timp ce autorităţile israeliene susţin contrariul, notează Reuters.

Imagini video din oraşul Gaza arată pereţi înnegriţi şi distruşi într-un apartament dintr-o clădire multietajată şi resturi împrăştiate pe stradă, conform Reuters.

„Le-am găsit pe cele trei nepoţele ale mele în stradă. Spun că e armistiţiu... Ce au făcut copiii aceia? Ce am făcut noi?”, a declarat Samer al-Atbash, unchiul celor trei copii ucişi, citat de Reuters.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului negociat de SUA în octombrie, atacurile israeliene au ucis peste 500 de persoane, majoritatea civili, potrivit autorităţilor sanitare din Gaza, relatează Reuters.

Militanţii palestinieni au ucis patru soldaţi israelieni în aceeaşi perioadă, conform autorităţilor israeliene citate de Reuters.

Washingtonul presează cele două părţi să treacă la etapele următoare ale planului de încetare definitivă a conflictului, iar Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului, mai scrie Reuters.

Următoarea etapă a planului preşedintelui american Donald Trump include dezarmarea Hamas, noi retrageri israeliene din Gaza şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de menţinere a păcii, potrivit Reuters.

Punctul de trecere Rafah, principala ieşire din Gaza spre Egipt, în mare parte închis pe durata războiului, este aşteptat să fie redeschis duminică, conform Reuters.