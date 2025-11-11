Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
George Simion: ”AUR va sesiza instituţiile internaţionale în legătură cu abuzurile la care suntem supuşi în România”

S.B.
Politică / 11 noiembrie, 14:34

George Simion: ”AUR va sesiza instituţiile internaţionale în legătură cu abuzurile la care suntem supuşi în România”

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat marţi că AUR va sesiza instituţiile europene şi internaţionale în legătură cu abuzurile şi discriminarea politică la care suntem supuşi în România. De la Comisia Europeană la Parlamentul European şi Departamentul de Stat al SUA, informează news.ro.

În plus, AUR va notifica Comisia de la Veneţia, OSCE şi Asociaţia Internaţională AWEB privind aceste derapaje care afectează pluralismul politic şi corectitudinea proceselor electorale, a mai spus Simion, el arătând că au fost amendaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă şi nu li se rambursează o sumă considerabilă din campania electorală, aproape 3,5 milioane de euro, ”pe motive inventate”.

”Vreau să vă anunţ şi să-mi informez în primul rând colegii, partidul AUR va sesiza instituţiile europene şi internaţionale competente în legătură cu abuzurile şi discriminarea politică la care suntem supuşi în România. De la Comisia Europeană la Parlamentul European şi la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii ne vom anunţa toţi omologii şi toate instituţiile internaţionale cu atribuţii în supravegherea proceselor democratice, legat de tratamentul inegal aplicat opoziţiei în România, inclusiv faţă de blocarea rambursării cheltuielilor din campania, de la alegerile prezidenţiale, de presiunile care se pun pe anumiţi oameni de afaceri care sunt apropiaţi de partid sau care au împrumutat AUR”, a spus George Simion, într-o conferinţă de presă.

El a arătat că, în paralel, AUR va notifica Comisia de la Veneţia, OSCE şi Asociaţia Internaţională AWEB privind aceste derapaje care afectează pluralismul politic şi corectitudinea proceselor electorale.

Potrivit lui Simion, ”sunt mai multe măsuri punitive, represive, care s-au luat împotriva lor, de-a lungul vremii”.

”Doar pentru faptul că nu le-am spus de fiecare dată, nu le-am spus tare, răspicat, nu înseamnă că aceste piedici din partea puterii politice din România nu au existat sau au încetat să fie aplicate asupra noastră. Ştiţi cu toţii, subiectul rambursării cheltuielilor pentru alegerile prezidenţiale, rambursări de care Nicuşor Dan a beneficiat. În cazul nostru anunţăm că am fost amendaţi de Autoritatea Electorală Permanentă şi nu ni se rambursează o sumă considerabilă, aproape 3,5 milioane de euro, pe motive inventate”, a precizat Simion.

Liderul AUR a mai declarat că ”vor acţiona în instanţă şi vor cere revizuirea proceselor verbale privind rambursarea cheltuielilor din campanie”.

”Ne simţim efectiv ţintiţi de actuala putere şi de instituţii, de o parte a instituţiilor statului român”, a arătat George Simion.

El a menţionat că sesizează ”un dublu standard când e vorba de relaţia cu anumite instituţii ale statului”.

”Avem pregătite toate căile juridice să ne luptăm cu nedreptatea care ni se face nouă ca partid, ca membri în conducerea Alianţei pentru Unirea Românilor” a subliniat Simion.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 14:39)

    Du-te ma si impuscate....rr.....m de rand.....

    un incult in fruntea tarii si a institutiilor de rand,de la voi este instabilitate ,haos,nemernicie...CICA AUR....PRAFAOOOOOO 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Gica în data de 11.11.2025, 15:16)

    Acest golan care până la această vârstă nu a muncit pe nicăieri, cere protecție de la SPP că se simte amenințat dar el amenință pe toată lumea, sesizează instituțiile internaționale.......Un agent KGB-ist care agită apele în România cam asta este menirea lui în partidul numit AUR

