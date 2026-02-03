GEYC, şef al reţelei naţionale Anna Lindh în România, 2026-2028

Organizaţia Group of The European Youth for Change (GEYC) a fost desemnată şef al reţelei naţionale a Fundaţiei Anna Lindh România pentru 2026-2028, a anunţat marţi seara Ministerul Afacerilor Externe, conform Agerpres.

MAE a demarat, începând cu 8 decembrie, o selecţie publică pentru desemnarea unei organizaţii civice drept şef al reţelei naţionale (Head of Network) a Fundaţiei Anna Lindh România pentru perioada 2026-2028, în cadrul noului ciclu multianual al activităţii Fundaţiei Euro-Mediteraneene Anna Lindh pentru Dialog între Culturi (ALF), potrivit sursei. Procesul de selecţie s-a încheiat pe 30 ianuarie, relatează sursa.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că decizia comisiei de evaluare s-a bazat pe expertiza concretă în domeniul Fundaţiei Euro-Mediteraneene Anna Lindh, promovarea valorilor comune ALF, abordări inovatoare în respectarea egalităţii, diversităţii şi solidarităţii, experienţa în colaborarea cu organizaţii civice din zona euro-mediteraneană, precum şi pe angajament civic, capacitate organizatorică şi contribuţia proiectelor la educarea publicului, conştientizarea interculturală şi dialogul între comunităţile de pe ambele maluri ale Mediteranei, informează Agerpres.