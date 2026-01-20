Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

GRAFFITI PLUS (GRF+) va deschide runda de plasament privat

S.E.
Piaţa de Capital / 20 ianuarie, 14:13

Sursa foto: Graffiti Plus

Sursa foto: Graffiti Plus

GRAFFITI PLUS (GRF+) deschide joi, pe 22 ianuarie, oferta de acţiuni nou emise, disponibilă în cadrul rundei de plasament privat pre-listare adresată investitorilor de retail, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Valoarea minimă a ticketului de participare este de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele 3 zile beneficiază de un discount special, a relatat comunicatul.

Conform sursei citate, agenţia îşi propune să atragă aproximativ 500 de mii de euro de la investitorii interesaţi să deţină pachete minoritare de acţiuni GRF+ înainte de listarea companiei pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, estimată pentru primul semestru 2026.

„La scurt timp după semnarea contractului PNRR pentru listare, GRAFFITI PLUS lansează runda de plasament privat, deschizând astfel oportunităţi unice pentru investitori: este singura ofertă de pre- listare disponibilă pe piaţa românească de capital pentru intrarea timpurie în acţionariatul GRF+ care aduce totodată şi statutul de investitor în industria de consultanţă în comunicare din România. În cadrul acestei runde, investitorii benficiază de un discount de 20% pentru subscrierile din primele 3 zile, într-o ofertă realizată cu sprijinul Goldring, partenerul nostru în drumul către BVB", a menţionat Bogdan Tomoiagă, preşedintele Consiliului de Administraţie GRF+, în comunicat.

Compania intenţionează să utilizeze sumele atrase de pe piaţa de capital - plasamentul privat deschis în perioada 22 ianuarie - 4 februarie, respectiv listarea pe piaţa AeRO care va urma anul acesta - pentru a finanţa şi facilita creşterea accelerată a agenţiei, potrivit sursei citate.

Priorităţile de business vizează dezvoltarea a 3 direcţii de creştere (pharma & healthcare, sports & sponsorship, data-driven influencer marketing), respectiv integrarea tehnologiei AI într-o serie de procese de lucru-suport, dar şi în dezvoltarea de produse noi, demers care va susţine şi potenţa productivitatea echipei, a informat comunicatul de presă.

GRF+ si-a îmbunătăţit continuu performanţele financiare în ultimii 10 ani, obţinând constant profit net, iar în ultimii 5 ani şi-a dublat cifra de afaceri, de la 5,23 milioane de euro în 2020, la 12 milioane de euro la finalul anului 2025 (potrivit estimărilor interne), a amintit sursa menţionată.

Agenţia GRAFFITI PLUS şi-a construit de asemenea un ecosistem de agenţii afiliate care i-a crescut capacitatea de business: MOCAPP (influencer marketing), New Moon (digital), Kamrad (events), Syzygy (corporate & investor relations), respectiv MatchPlan (sports & sponsorship), potrivit sursei citate.

Printre punctele forte ale companiei se numără un portofoliu de clienţi divers si rezilient, din domenii multiple, o echipă internă cu mix de generaţii - cea mai extinsă echipă de consultanţi seniori certificaţi internaţional dintr-o agenţie din România (15% din echipă), pregătită pentru transformările tehnologice, respectiv o formulă de leadership stabilă, care a asigurat structură şi disciplină financiară în ultima decadă, reiese din comunicat.

GRF+ are un portofoliu de clienţi care cuprinde lideri globali din mai multe industrii, printre care: BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, Warner-Bros Discovery precum şi alte branduri importante, a mai transmis sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb