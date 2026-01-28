Grindeanu: Miniştrii Energiei şi Muncii pregătesc măsuri pentru categoriile vulnerabile

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că toate şantierele legate de infrastructura medicală şi de transport trebuie să aibă finanţare asigurată, pentru ca proiectele să avanseze conform planului şi să se finalizeze obiectivele prinse în PNRR, conform News.ro.

Miniştrii Energiei şi Muncii pregătesc un program de măsuri de protecţie socială pentru categoriile cele mai vulnerabile: pensionarii cu venituri mici, copiii cu dizabilităţi şi cei din familii aflate în dificultate materială, a declarat Sorin Grindeanu după întâlnirea cu miniştrii PSD din Guvernul condus de Nicolae Bolojan, notează sursa citată.

Grindeanu a afirmat: „Înţelegem constrângerile bugetare, dar nu putem lăsa oamenii nevoiaşi fără sprijin, într-o perioadă în care inflaţia rămâne ridicată. Susţinerea economiei şi protecţia socială nu se exclud, ci se completează”, potrivit News.ro.

Liderul politic a mai menţionat că programele de sprijin pentru agricultori, iniţiate de miniştrii PSD în ultimii ani, trebuie continuate, fiindcă datele INS arată deja efecte concrete, prin creşterea producţiei agricole, evidenţiază sursa citată.

Liderul social-democrat a mai precizat că programul de relansare economică trebuie adoptat cât mai rapid, împreună cu reforma administraţiei, pentru a evita pierderea de locuri de muncă şi închiderea firmelor. „Marile proiecte de investiţii din fiecare domeniu reprezintă priorităţi în bugetul pe 2026”, a adăugat Grindeanu, conform News.ro.