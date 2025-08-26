Grupul MLP raportează creştere a indicatorilor financiari cu două cifre în S1 2025

În prima jumătate a anului 2025, Grupul MLP a înregistrat o creştere a tuturor indicatorilor financiari cu două cifre faţă de prima jumătate a anului 2024 şi a doua jumătate a anului 2024, confirmând creşterea liniară, pe termen lung, de două cifre, în EUR, a afacerii sale (venituri, EBITDA, câştiguri EPRA), menţinând în acelaşi timp rata de neocupare la aproximativ 5%, potrivit unui comunicat emis redacţiei. . Grupul MLP îşi consolidează constant poziţia de platformă logistică cu cea mai rapidă creştere din Europa, combinând creşterea dinamică cu o strategie bine gândită de selecţie a chiriaşilor şi un management eficient al riscurilor.

În prima jumătate a anului 2025, Grupul MLP a generat venituri consolidate de 207,1 milioane PLN, în creştere cu 10% faţă de anul precedent şi cu 12% faţă de a doua jumătate a anului 2024. EBITDA, excluzând efectul reevaluării, s-a ridicat la 106,2 milioane PLN, reprezentând o creştere de 7% faţă de prima jumătate a anului 2024 şi de până la 23% faţă de a doua jumătate a anului 2024. Câştigurile EPRA au fost de 30,2 milioane PLN, o creştere de 35% faţă de a doua jumătate a anului trecut.

În prima jumătate a anului 2025, Grupul MLP a iniţiat noi dezvoltări şi a continuat construcţiile în curs, lansând un total de 275.000 mp de proiecte noi. Nivelurile de comercializare au rămas foarte ridicate. De exemplu, spaţiul închiriabil al MLP Pruszkow II (40.000 mp) şi MLP Bucharest West (20.300 mp) a fost deja complet pre-închiriat. La MLP Poznañ West, 94% din cei 34.000 mp ai săi au fost pre-închiriaţi, în timp ce pentru MLP Business Park Vienna nivelul de comercializare a ajuns la 50% din cei 54.000 mp.

„ Sectorul industrial şi logistic este o afacere simplă - stabilă, previzibilă şi, pentru unii, poate chiar plictisitoare. Dar tocmai această «plictiseală» stă la baza puterii Grupului MLP. Rămânând disciplinaţi şi consecvenţi în eforturile noastre, obţinem o creştere de două cifre şi niveluri record de comercializare. Această afacere «plictisitoare» care generează profituri stabile este fundamentul pe care construim valoare pe termen lung pentru acţionarii noştri. Prima jumătate a anului 2025 a fost o perioadă stabilă pentru noi. De la începutul anului, am închiriat peste 159.000 mp, livrând aproximativ 93.000 mp la un randament al costului de 11,5%, cu 83% din suprafaţa închiriată deja finalizată, aducând portofoliul actual al Grupului la 1,5 milioane mp de suprafaţă închiriată ”, spune Rados³aw T. Krochta, preşedintele Consiliului de Administraţie al Grupului MLP.

Potrivit sursei, rezerva funciară a Grupului MLP se însumează la 248 ha, din care 96 ha sunt deţinute în proprietate şi 152 ha sunt în baza unor acorduri precontractuale. Acest teren este menit să asigure un potenţial substanţial de creştere viitoare pentru Grup, bazat pe parcelele din jurul parcurilor de afaceri existente în zonele urbane centrale.

Proprietăţile de investiţii ale Grupului MLP reprezintă unul dintre cele mai moderne portofolii de pe piaţa logistică europeană, 90% din clădiri fiind dezvoltate în ultimii 10 ani şi peste 60% în ultimii 5 ani. Portofoliul generează un flux de numerar puternic, iar WAULT-ul său este de aproximativ 8,0 ani. Cu aproximativ 195 de chiriaşi, Grupul MLP are o bază internaţională largă şi diversificată, formată din companii de top cu ratinguri de credit solide.

Compresia anticipată a randamentelor nu s-a materializat în prima jumătate a anului 2025, aşa cum se aştepta la începutul anului. Privind în perspectivă, pe măsură ce încrederea investitorilor revine treptat şi activitatea se intensifică, se aşteaptă ca în a doua jumătate a anului să apară o compresie lentă şi selectivă a randamentelor prime, care se va extinde progresiv la toate clasele de active şi pe pieţele europene (inclusiv Polonia şi Germania).

În conformitate cu abordarea sa financiară conservatoare, Grupul MLP beneficiază de o poziţie solidă de lichiditate pentru a-şi finanţa ambiţiile de creştere, cu un cost fix al datoriilor şi un profil de rambursare conservator. „ În anii următori, vom reorienta către datoriile corporative faţă de finanţarea bancară, mărind portofoliul de active negrevate faţă de cele finanţate de bănci ”, adaugă preşedintele Consiliului de Administraţie al Grupului MLP.

Strategia de creştere a Grupului MLP se concentrează pe dezvoltarea proiectelor City Logistics în Europa, ca active rezistente din punct de vedere economic. Germania şi Austria sunt principalele pieţe de expansiune. În 2025, proiectele Grupului MLP din aceste ţări vor contribui pentru prima dată cu peste 50% din rezultatele totale ale leasingurilor.

„Intenţionăm să ne consolidăm în continuare prezenţa în regiunile în care suntem deja prezenţi, şi anume Viena, Renania de Nord-Westfalia, Brandenburg şi Hessen, şi să ne impunem pe piaţa din Munchen, unde intenţionăm să achiziţionăm primul nostru teren în trimestrul 4 al anului 2025, şi în zona Hamburg. Urmăm aceeaşi strategie în Polonia: consolidarea prezenţei noastre pe pieţele principale unde operăm deja. Această abordare reduce riscul operaţional al afacerii noastre. În acelaşi timp, Polonia rămâne piaţa noastră cheie, iar în semestrul 2 al anului 2025 vom lansa noi proiecte, inclusiv MLP Bieruñ West, MLP Rzeszow, MLP Pruszkow II, MLP Business Park Poznañ şi MLP £od¼. Este important de menţionat că 75% din spaţiul lor închiriabil a fost deja pre-închiriat. Intenţionăm să achiziţionăm un teren suplimentar în Varşovia pentru a ne consolida şi mai mult poziţia pe piaţa din Varşovia”, subliniază Rados³aw T. Krochta, preşedintele Consiliului de Administraţie al Grupului MLP.

În 2025, MLP Group intenţionează să livreze aproximativ 250-300.000 mp.