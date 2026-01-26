Guvernul a pus digitalizarea sănătăţii în linie dreaptă

English Version

Ministerul Sănătăţii a lansat în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate pentru perioada 2026-2030, un document care îşi propune să transforme tehnologia dintr-o sumă de proiecte disparate într-o politică publică coerentă de sistem. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a subliniat că digitalizarea nu mai poate fi tratată ca o opţiune sau ca un obiectiv pe termen nedefinit. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul a transmis că strategia vizează eliminarea birocraţiei pe hârtie şi integrarea reală a tehnologiei în funcţionarea zilnică a sistemului sanitar.

„Digitalizarea în sănătate nu mai este o promisiune şi nici un proiect izolat. Devine, clar şi asumat, politică de sistem. Punem în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate 2026-2030 şi spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale şi cum integrăm tehnologia în modul real de funcţionare al sistemului sanitar”, a afirmat Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, strategia urmăreşte să pună capăt practicilor birocratice care îngreunează actul medical, de la dosare plimbate între instituţii până la fişe completate de mână şi sisteme informatice care nu sunt compatibile între ele.

Unul dintre principiile-cheie ale strategiei este introducerea regulii „o singură dată introdus, utilizat de mai multe ori”, care presupune ca datele medicale să fie colectate o singură dată şi reutilizate în mod sigur şi controlat în întregul sistem public de sănătate. „Introducem regula simplă şi corectă: «o singură dată introdus, utilizat de mai multe ori». Date medicale integrate, sigure şi interoperabile”, a precizat ministrul. În viziunea Ministerului Sănătăţii, interoperabilitatea devine regula, nu excepţia, astfel încât spitalele, ambulatoriile, medicina de familie şi serviciile de urgenţă să poată utiliza aceleaşi standarde şi aceleaşi seturi de date.

• Dosarul electronic, din nou în centrul reformei

Strategia prevede şi funcţionalizarea reală a dosarului electronic de sănătate, un instrument care, deşi există de mai mulţi ani, a fost utilizat fragmentar sau ineficient. „Facem funcţional dosarul electronic de sănătate, astfel încât informaţiile medicale să fie disponibile profesioniştilor, nu pe hârtii plimbate între instituţii”, a subliniat Rogobete. Ministrul a atras atenţia că, în lipsa unei tehnologii integrate „corect”, personalul medical şi pacienţii pierd timp valoros, informaţii esenţiale se rătăcesc, iar deciziile clinice sunt luate fără acces la date complete. Pe lângă infrastructura tehnică, strategia pune accent pe formarea personalului medical. Ministerul îşi propune să investească în competenţe digitale, astfel încât tehnologia să fie utilizată zilnic în practica medicală, nu doar bifată formal în cadrul unor proiecte finanţate. „Investim în competenţe digitale pentru personalul medical, astfel încât tehnologia să fie folosită zilnic, nu doar bifată în proiecte”, a mai arătat ministrul Sănătăţii. În concluzie, Alexandru Rogobete susţine că strategia mută datele acolo unde contează cu adevărat: în mâna profesioniştilor din sănătate şi în sprijinul pacienţilor.