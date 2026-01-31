Guvernul federal al SUA a intrat în blocaj parţial

Guvernul federal al Statelor Unite a intrat sâmbătă într-un blocaj parţial, după ce Congresul nu a reuşit să aprobe la timp finanţarea pentru mai multe agenţii înainte de termenul-limită de la miezul nopţii, transmite CNN.

Blocajul este mai puţin sever decât în trecut, deoarece unele agenţii au deja bugetul aprobat pentru întregul an fiscal, iar Camera Reprezentanţilor este aşteptată să voteze săptămâna viitoare proiectul de lege adoptat de Senat, susţinut de Casa Albă, notează CNN.

Departamentele Agriculturii, Afacerilor Veteranilor, Internelor, Energiei, Justiţiei şi Comerţului rămân deschise, astfel încât milioane de persoane nu riscă să-şi piardă accesul la beneficiile SNAP (tichete alimentare). Totuşi, un blocaj prelungit ar putea provoca întârzieri în aeroporturi, suspendarea unor salarii federale şi inaccesibilitatea unor credite pentru locuinţe sau afaceri mici, avertizează CNN.

Casa Albă a transmis agenţiilor proceduri de urmat în blocaj, inclusiv notificarea angajaţilor despre concedierile temporare sau obligativitatea de a lucra fără salariu. Senatul a adoptat vineri un proiect care finanţează toate agenţiile rămase, cu excepţia Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care va primi fonduri doar pentru două săptămâni, pentru a permite negocieri privind operaţiunile de imigraţie.

Agenţiile afectate includ DHS, Apărarea, Educaţia, Sănătatea şi Serviciile Umane, Transporturile, Statul, Munca şi Trezoreria, reprezentând peste trei sferturi din cheltuielile federale discreţionare. În timpul blocajului, activităţile esenţiale pentru siguranţă şi securitate vor continua, dar alte funcţii se opresc până la aprobarea bugetului.

Programele sociale, precum Social Security, pensiile şi ajutoarele de şomaj, vor continua, la fel şi Medicare şi Medicaid. Parcurile naţionale, muzeele Smithsonian şi Grădina Zoologică din Washington rămân deschise, iar Serviciul Poştal (USPS) nu este afectat.

Aproximativ 45% din cei 2,2 milioane de angajaţi civili federali sunt afectaţi: peste 500.000 lucrează fără salariu, iar mai mult de 480.000 sunt trimişi în concediu fără plată. Contractorii federali nu au garanţia recuperării veniturilor pierdute.

Blocajele pot avea efecte economice importante, afectând creşterea economică, consumul, încasările fiscale şi funcţionarea pieţelor. Industria turismului estimează pierderi de aproximativ 1 miliard de dolari pe săptămână din cauza întârzierilor de zbor, liniilor de securitate mai lungi şi anulărilor de călătorii, relatează CNN.