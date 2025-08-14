Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Guvernul României a adoptat măsuri pentru accelerarea implementării PNRR

M.P.
Politică / 14 august, 17:44

Guvernul României a adoptat măsuri pentru accelerarea implementării PNRR

În şedinţa de astăzi a executivului, a fost adoptat un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană privind renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Această etapă are ca obiectiv principal accelerarea implementării şi asigurarea clarităţii în ceea ce priveşte proiectele care rămân finanţate prin PNRR, se precizează într-un comunicat de presă.

Sursa citată mai menţionează:

„Conform memorandumului, noua alocare pentru România este de 21,62 miliarde euro, din care 13,56 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile şi 8,06 miliarde euro împrumuturi. Componenta de granturi a fost securizată integral. În privinţa împrumuturilor, suma a fost ajustată pentru a evita un impact negativ asupra deficitului bugetar.

Pentru o monitorizare transparentă, proiectele aflate în implementare vor fi urmărite printr-un tablou de bord public, care urmează a fi lansat în luna septembrie şi care va oferi vizibilitate asupra stadiului fiecărui proiect rămas în PNRR.

În aceeaşi şedinţă, Guvernul a analizat în primă lectură un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind măsurile necesare pentru ajustarea PNRR, care prevede:

-Renunţarea la proiectele fără ordin de începere a lucrărilor, pentru a ne concentra resursele pe iniţiative aflate într-un stadiu avansat;

-Suspendarea proiectelor cu progres fizic între 0% şi 30%, din cauza riscului ridicat de nefinalizare în termen;

-Prioritizarea finalizării proiectelor avansate, urmând identificarea surselor alternative de finanţare pentru acestea.

Aceste decizii nu presupun abandonarea definitivă a proiectelor aflate în stadii incipiente, ci o reaşezare a priorităţilor şi o analiză ulterioară privind identificarea fondurilor din alte surse pentru a putea continua acele proiecte care, în prezent, sunt suspendate. Măsura urmăreşte asigurarea unor rezultate concrete şi un impact pozitiv în termenele asumate cu Comisia Europeană.

Versiunea renegociată a PNRR urmează să fie aprobată de Comisia Europeană în luna septembrie, iar adoptarea finală de către Consiliul Afaceri Economice şi Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) este programată pentru 20 octombrie 2025. Memorandumul adoptat astăzi reprezintă o etapă intermediară de certitudine, până la validarea oficială de către instituţiile europene”.

