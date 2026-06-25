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Guvernul SUA atribuie companiei Lockheed Martin un contract de pana la 35 miliarde de dolari pentru sisteme THAAD

L.B.
Internaţional / 25 iunie, 14:19

Guvernul SUA atribuie companiei Lockheed Martin un contract de pana la 35 miliarde de dolari pentru sisteme THAAD

Guvernul SUA a atribuit companiei Lockheed Martin un contract nedeterminat (UCA) pe o perioadă de şapte ani, în valoare de până la 35 de miliarde de dolari, pentru a quadrupla producţia de interceptori de tip Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Acest contract este unul dintre primele contracte majore de achiziţii multianuale încheiate în cadrul Strategiei de Transformare a Achiziţiilor a Departamentului de Război şi reprezintă una dintre primele tranziţii la scară largă, de la acordul-cadru la executarea contractului în cadrul acestei iniţiative. El demonstrează angajamentul companiei Lockheed Martin faţă de construirea „Arsenalului Libertăţii”, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Contractul pune în aplicare acordul-cadru THAAD semnat în ianuarie între Departamentul Apărării şi Lockheed Martin, oferind stimulul necesar pe termen lung pentru accelerarea capacităţii de producţie, consolidarea bazei industriale de apărare şi furnizarea rapidă şi la scară largă a capacităţilor critice de apărare antirachetă pentru SUA şi aliaţii săi.

Atribuirea contractului survine la câteva săptămâni după ce Lockheed Martin a pus piatra de temelie pentru un nou centru de producţie de muniţii în Troy, statul Alabama, ca parte a investiţiilor de peste 9 miliarde de dolari alocate de companie până în 2030. Această investiţie produce deja rezultate tangibile pentru a satisface cererea crescută de muniţii, incluzând peste 20 de fabrici noi sau modernizate pe întreg teritoriul Statelor Unite. De asemenea, Lockheed Martin a inaugurat recent instalaţia Next Generation Interceptor din Courtland, Alabama, şi centrul de accelerare a producţiei de muniţii din Camden, statul Arkansas.

DE CE ESTE IMPORTANT

THAAD este singurul sistem american conceput pentru a intercepta ameninţările atât în interiorul, cât şi în exteriorul atmosferei, asigurând un nivel esenţial de apărare antirachetă. Performanţele sale au fost demonstrate în cadrul unor operaţiuni, printre care şi Operaţiunea „Epic Fury”, în cadrul careia continuă să apere forţele armate şi infrastructura cheie împotriva ameninţărilor în continuă evoluţie.

PERSPECTIVA EXPERŢILOR

„Acest contract reflectă viziunea noastră comună cu Departamentul Apărării de a consolida «Arsenalul Libertăţii» al Americii printr-o tranziţie transformatoare către achiziţii pe mai mulţi ani”, a declarat Tim Cahill, preşedinte al diviziei Lockheed Martin Missiles and Fire Control. „Această nouă abordare impulsionează eforturile noastre de a consolida baza industrială de apărare, de a extinde producţia şi de a furniza capacităţi soldaţilor americani la o viteză şi o scară fără precedent.”

CONTEXT SUPLIMENTAR

●Leadership în domeniul transformării achiziţiilor: Lockheed Martin a fost prima companie din industrie care a anunţat un acord-cadru pentru accelerarea producţiei de muniţii, în cadrul strategiei de transformare a achiziţiilor a Departamentului Apărării. Începând din ianuarie, au fost încheiate acorduri-cadru de referinţă pentru extinderea capacităţii de producţie a sistemului PAC-3® MSE, a interceptorului THAAD şi a rachetei de lovitură de precizie (PrSM). În aprilie, guvernul SUA a atribuit companiei Lockheed Martin un contract în valoare de 4,7 miliarde de dolari pentru a continua producţia accelerată esenţială a sistemului PAC-3 MSE în acest an.

●Creşterea numărului de locuri de muncă în SUA: Lockheed Martin continuă să-şi extindă forţa de muncă, creând zeci de mii de locuri de muncă de înaltă calitate în SUA în domeniile producţiei, ingineriei şi meseriilor calificate. Aceste investiţii asigură că SUA şi aliaţii săi dispun de capabilităţile dovedite necesare pentru a proteja oamenii, infrastructura şi libertatea în întreaga lume.

●Rezilienţa lanţului de aprovizionare: Lockheed Martin consolidează rezilienţa lanţului său de aprovizionare, aprofundând colaborarea cu furnizorii şi stimulând inovarea în toate operaţiunile. Lockheed Martin colaborează în mod regulat cu furnizorii esenţiali pentru extinderea producţiei de muniţii, concentrându-se pe construirea unor relaţii mai solide, punând accentul pe rapiditate şi promovând soluţii pentru a se pregăti mai bine pentru ameninţările actuale şi viitoare.

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