Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Hamas nu are altă opţiune decât predarea armelor, declară Steve Witkoff

T.B.
Internaţional / 30 ianuarie, 09:13

Hamas nu are altă opţiune decât predarea armelor, declară Steve Witkoff

Emisarul special american Steve Witkoff s-a declarat joi încrezător că mişcarea islamistă palestiniană Hamas va preda armele, etapă a planului de pace pentru Fâşia Gaza promovat de preşedintele SUA Donald Trump, şi a subliniat că teroriştii ''nu au altă opţiune'', relatează DPA şi AFP.

„Am scos teroriştii de acolo şi ei se vor demilitariza. O vor face pentru că nu au altă opţiune. Aşa că mă aştept la acest lucru”, a afirmat Witkoff în cadrul unei şedinţe a cabinetului preşedintelui SUA, potrivit DPA şi AFP.

El a menţionat în mod special că Hamas va „renunţa la AK-47”, cunoscută şi ca pistolul-mitralieră Kalaşnikov, conform DPA şi AFP.

Miercuri, mişcarea Hamas anunţase că este pregătită pentru un „transfer complet al administraţiei” din Fâşia Gaza cât mai rapid posibil, relatează DPA şi AFP.

Conform planului preşedintelui SUA pentru încheierea războiului din Fâşia Gaza, un Comitet naţional pentru administrarea Gaza (NCAG) urmează să gestioneze provizoriu enclava palestiniană sub egida „Consiliului pentru pace” ce va fi prezidat de Donald Trump însuşi, potrivit DPA şi AFP.

Prima etapă a planului de pace prevede o încetare a focului între Israel şi Hamas, ce a intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025, notează DPA şi AFP.

A doua fază a planului de pace stipulează, între altele, dezarmarea Hamas, retragerea graduală a armatei israeliene, care deţine controlul asupra a peste jumătate din teritoriul Fâşiei Gaza, şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de stabilizare (ISF), conform DPA şi AFP.

Potrivit media israeliene, la finalul anului trecut premierul Benjamin Netanyahu l-a informat pe liderul de la Casa Albă că Hamas încă deţine aproximativ 60.000 pistoale-mitralieră Kalaşnikov în Fâşia Gaza, relatează DPA şi AFP.

Mişcarea Hamas este dispusă să renunţe la controlul asupra Fâşiei Gaza, dar refuză ferm să se dezarmeze, potrivit DPA şi AFP.

Israelul afirmă că gruparea militantă s-a folosit de răgazul ultimelor luni pentru a se regrupa, mai notează DPA şi AFP.

De atunci, Hamas a luat măsuri pentru restabili controlul şi poziţia de putere în enclava palestiniană, susţine Israelul, conform DPA şi AFP.

Planul de pace al lui Trump a fost susţinut de o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU în luna noiembrie, potrivit DPA şi AFP.

Obiectivul general al planului este de a aduce o încetare durabilă a războiului între Israel şi mişcarea palestiniană Hamas şi de a reconstrui Fâşia Gaza, distrusă aproape total în cei doi ani de război, relatează DPA şi AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb