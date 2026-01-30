Hamas nu are altă opţiune decât predarea armelor, declară Steve Witkoff

Emisarul special american Steve Witkoff s-a declarat joi încrezător că mişcarea islamistă palestiniană Hamas va preda armele, etapă a planului de pace pentru Fâşia Gaza promovat de preşedintele SUA Donald Trump, şi a subliniat că teroriştii ''nu au altă opţiune'', relatează DPA şi AFP.

„Am scos teroriştii de acolo şi ei se vor demilitariza. O vor face pentru că nu au altă opţiune. Aşa că mă aştept la acest lucru”, a afirmat Witkoff în cadrul unei şedinţe a cabinetului preşedintelui SUA, potrivit DPA şi AFP.

El a menţionat în mod special că Hamas va „renunţa la AK-47”, cunoscută şi ca pistolul-mitralieră Kalaşnikov, conform DPA şi AFP.

Miercuri, mişcarea Hamas anunţase că este pregătită pentru un „transfer complet al administraţiei” din Fâşia Gaza cât mai rapid posibil, relatează DPA şi AFP.

Conform planului preşedintelui SUA pentru încheierea războiului din Fâşia Gaza, un Comitet naţional pentru administrarea Gaza (NCAG) urmează să gestioneze provizoriu enclava palestiniană sub egida „Consiliului pentru pace” ce va fi prezidat de Donald Trump însuşi, potrivit DPA şi AFP.

Prima etapă a planului de pace prevede o încetare a focului între Israel şi Hamas, ce a intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025, notează DPA şi AFP.

A doua fază a planului de pace stipulează, între altele, dezarmarea Hamas, retragerea graduală a armatei israeliene, care deţine controlul asupra a peste jumătate din teritoriul Fâşiei Gaza, şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de stabilizare (ISF), conform DPA şi AFP.

Potrivit media israeliene, la finalul anului trecut premierul Benjamin Netanyahu l-a informat pe liderul de la Casa Albă că Hamas încă deţine aproximativ 60.000 pistoale-mitralieră Kalaşnikov în Fâşia Gaza, relatează DPA şi AFP.

Mişcarea Hamas este dispusă să renunţe la controlul asupra Fâşiei Gaza, dar refuză ferm să se dezarmeze, potrivit DPA şi AFP.

Israelul afirmă că gruparea militantă s-a folosit de răgazul ultimelor luni pentru a se regrupa, mai notează DPA şi AFP.

De atunci, Hamas a luat măsuri pentru restabili controlul şi poziţia de putere în enclava palestiniană, susţine Israelul, conform DPA şi AFP.

Planul de pace al lui Trump a fost susţinut de o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU în luna noiembrie, potrivit DPA şi AFP.

Obiectivul general al planului este de a aduce o încetare durabilă a războiului între Israel şi mişcarea palestiniană Hamas şi de a reconstrui Fâşia Gaza, distrusă aproape total în cei doi ani de război, relatează DPA şi AFP.