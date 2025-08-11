HELLENiQ Renewables România anunţă achiziţii strategice

HELLENiQ Renewables România, filiala locală a HELLENiQ Renewables şi membră a HELLENiQ ENERGY, un grup energetic integrat de top din sud-estul Europei, a anunţat achiziţia a două proiecte de energie regenerabilă la scară largă în România, semnalând astfel angajamentul strategic al companiei faţă de piaţa energetică a ţării, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Mai exact, HELLENiQ Renewables România a achiziţionat de la dezvoltatori locali consacraţi:

-un proiect eolian RTB de 96 MW în judeţul Galaţi, a cărui construcţie va începe în curând şi punerea în funcţiune este aşteptată în 2027

-un parc eolian de 186 MW cu un proiect hibrid BESS Ready-to-Build (RTB) de 186 MW/186 MWh în judeţul Vaslui.

-Aceste noi investiţii consolidează şi mai mult prezenţa companiei pe piaţa energiei regenerabile şi a surselor regenerabile de energie (RES) din România, adăugându-se la un portofoliu existent care include 211 MW de proiecte fotovoltaice în construcţie şi o serie substanţială de proiecte în curs de dezvoltare.

-Prezenţa tot mai mare a HELLENiQ ENERGY în ţară demonstrează încrederea puternică a companiei în piaţa românească şi reflectă ambiţia sa de a juca un rol activ în tranziţia energetică a României, aducând expertiză internaţională, inovaţie tehnologică şi creare de valoare pe termen lung în economia locală.

„Aceste achiziţii reprezintă un pas major în îndeplinirea angajamentului nostru pe termen lung faţă de piaţa românească”, a declarat Mihai Darie, directorul HELLENiQ Renewables România. „Prin adăugarea a două noi investiţii cu impact ridicat în portofoliul nostru, aducem nu doar capital, ci şi know-how, inovaţie şi perspectivă pe termen lung. România oferă fundamente solide pentru dezvoltarea energiei curate şi aşteptăm cu nerăbdare să contribuim semnificativ la tranziţia energetică şi la progresul economic al ţării.”

Conform comunicatului, noile achiziţii din România fac parte dintr-un portofoliu mai amplu de dezvoltare a energiei din surse regenerabile, de 6 GW, care include şi Grecia, Cipru, Republica Macedonia de Nord şi Bulgaria şi este aliniat cu obiectivul HELLENiQ ENERGY de a atinge o capacitate instalată de 2 GW până în 2030.

HELLENiQ Renewables România va continua să exploreze activ oportunităţi de investiţii suplimentare în ţară, consolidându-şi rolul de partener de încredere în dezvoltarea durabilă a României.