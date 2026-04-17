Hochei: ACSH Gheorgheni a câştigat pentru al doilea an la rând Erste Liga

ACSH Gheorgheni a câştigat competiţia regională de hochei pe gheaţă Erste Liga pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Corona Braşov cu scorul de 4-3 (2-0, 1-2, 1-1), joi seara, pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

Campioana României s-a impus cu scorul de 4-1 la general, finala având loc după sistemul cel mai bun din şapte partide.

În meciul de joi, echipa harghiteană a câştigat dramatic, cu un gol marcat când mai erau două secunde din timpul regulamentar, marcat de Brance Orban (59:58). Pentru formaţia din Gheorgheni au mai înscris Csanad Ravasz (07:28), Nandor Fejes (09:20) şi Christopher Bodo (32:20).

Golurile braşovenilor au fost reuşite de Sebastien Piche (21:27), Matthew Stief (23:12) şi Jeremy Douglas Welsh (42:43).

Aceasta a fost a doua finală consecutivă şi a patra în total între două formaţii româneşti, după ce anul trecut ACSH Gheorgheni a dispus cu 4-2 de SC Miercurea Ciuc.

Corona a obţinut trofeul în 2024, iar ACSH Gheorgheni în 2023 şi 2025. Corona a mai jucat finale în 2014 şi 2021.

România a câştigat ultimele şapte ediţii ale competiţiei, dacă includem sezonul 20192-2020, suspendat din cauza pandemiei şi în care au fost desemnate campioane SC Miercurea Ciuc şi Ferencvaros Budapesta.