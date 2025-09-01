Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
HORA: 1 din 6 angajaţi din HoReCa este străin

M.P.
Comunicate de presă / 1 septembrie, 18:18

Foto: pixabay

Foto: pixabay

În contextul incidentului recent, în care un livrator străin a fost agresat în plină stradă, fără motiv, organizaţia HORA ia o poziţie fermă şi condamnă orice formă de discriminare şi violenţă, conform unui comunicat remis redacţiei.

Sursa citată precizează:

„În industria HoReCa din România lucrează peste 400.000 de oameni, dintre care aproape 60.000 sunt lucrători străini. Mai mult de 1 din 6 angajaţi din restaurante, baruri, hoteluri sau cafenele provin din afara ţării”.

"Industria HoReCa din România nu ar putea funcţiona fără sprijinul celor aproape 60.000 de lucrători străini. Ei fac parte din echipele noastre şi contribuie la stabilitatea şi continuitatea afacerilor. Avem nevoie de predictibilitate, de un mediu sigur şi echitabil pentru toţi angajaţii, indiferent de naţionalitate. Agresiuni precum cea recentă nu au ce căuta într-o societate modernă şi afectează nu doar oamenii direct implicaţi, ci întreaga industrie a ospitalităţii”, declară Daniel Mischie, membru în boardul HORA şi CEO City Grill Group.

Aceşti colegi susţin funcţionarea zilnică a industriei şi plătesc aceleaşi taxe şi contribuţii, la fel ca românii, la bugetul statului. În plus, angajatorii acoperă costuri sociale suplimentare pentru fiecare contract. Fără contribuţia lor, multe afaceri din ospitalitate nu ar putea funcţiona.

"În industria ospitalităţii, realitatea este simplă: fără colegii veniţi din alte ţări, multe afaceri ar fi închise. Ei fac bună parte din munca grea, sunt serioşi, plătesc aceleaşi taxe ca românii şi ţin această industrie în picioare. Cred că cel mai important mesaj pe care trebuie să-l transmitem este că au dreptul la siguranţă şi respect, la fel ca oricare dintre noi”, declară Radu Dumitrescu, membru în board HORA şi Fondator Stadio Hospitality Concepts.

Incidentul în care un lucrător străin a fost lovit din senin în plină stradă nu este doar un act de violenţă asupra unui individ, ci un pericol de a genera frică în rândul tuturor. Aceşti oameni au venit aici cu încredere, şi-au lăsat familiile departe şi şi-au pus speranţa într-o viaţă mai bună.

„Agresiunea asupra unui lucrător străin nu este doar o faptă violentă izolată, ci un atac la adresa întregii industrii. Ospitalitatea se construieşte pe încredere, iar dacă aceşti oameni ajung să muncească în frică, pierdem cu toţii. Demult nu mai e nicio diferenţă între ei şi români. Din contră, au devenit oameni de bază. Este responsabilitatea noastră să apărăm valorile fundamentale ale respectului şi siguranţei”, a declarat Ion Biriş, Vicepreşedinte HORA şi Fondator Loft Group.

Ca organizaţie care reprezintă vocea industriei ospitalităţii, HORA condamnă ferm orice formă de violenţă, discriminare sau instigare la ură. Ne angajăm să fim vocea lor, să le arătăm că nu sunt singuri, că aduc valoare şi că sunt respectaţi, pentru că orice frică e o pată pe imaginea noastră comună.

"Ne dorim ca fiecare lucrător din ospitalitate, indiferent dacă este român sau străin, să simtă că face parte dintr-o comunitate unde este apreciat, protejat şi tratat egal. HoReCa este o industrie a diversităţii. Faptul că 1 din 6 angajaţi vine din altă ţară arată că ospitalitatea nu are graniţe. Diversitatea ne face mai puternici, iar oamenii care lucrează zi de zi în restaurantele şi hotelurile noastre merită să fie apreciaţi şi protejaţi”, declară Radu Savopol, Preşedinte HORA şi Co-Fondator 5 TO GO.

Sursa citată concluzionează:

„Nu în ultimul rând, felicităm pe poliţistul Andrei Jianu, care a intervenit imediat în apărarea livratorului. Deşi era în timpul liber, a acţionat cu responsabilitate civică şi a dat un exemplu pentru întreaga societate.

Ca organizaţie care reprezintă vocea industriei ospitalităţii, HORA reafirmă angajamentul de a susţine un mediu de lucru sigur, deschis şi respectuos pentru toţi cei care fac parte din industria care livrează fericire”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 18:44)

    Multe companii deja se duc direct la agenții de recrutare asia, nu mai pun anunturi..

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

