HORNBACH deschide magazinul din Colentina - Investiţie de peste 48 de milioane de euro pentru a patra locaţie din Bucureşti

HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcţii şi grădinărit, anunţă inaugurarea celui de-al zecelea magazin din reţeaua locală, în cartierul Colentina din Bucureşti, pe 3 septembrie 2025, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Deschiderea acestei locaţii face parte din planul de extindere al retailerului, menit să acopere toate zonele-cheie ale capitalei şi să răspundă nevoilor în creştere ale clienţilor.

„Încă de la intrarea în România, HORNBACH şi-a propus să fie prezent în toate zonele importante ale Bucureştiului. Avem deja magazine în zonele de sud (Berceni), vest (Militari) şi nord (Baloteşti), iar, odată cu această deschidere, completăm prezenţa noastră în capitală, acoperind pentru prima dată zona de est a oraşului”, a declarat Radu Oniga, Director General HORNBACH România.

Potrivit afirmaţiilor sale, investiţia totală în noul magazin HORNBACH s-a ridicat la peste 48 de milioane de euro, sumă ce include şi stocul iniţial de marfă. În total, HORNBACH a investit până în acest moment peste 300 de milioane de euro în România.

Cu o gamă extinsă de materiale de construcţii şi produse pentru grădinărit, magazinul este construit pe un teren cu o suprafaţă de peste 45.000 m², iar spaţiul total de vânzare depăşeşte 18.000 m². Acesta include zona Drive-In, care se întinde pe 4.900 m², şi zona Grădină, cu o suprafaţă de peste 4.700 m², alături de departamente specializate în Petshop & Acvaristică şi amenajări interioare.

În jurul magazinului au fost amenajate 515 locuri de parcare, dintre care o parte dotate cu staţii de încărcare pentru vehicule electrice, precum şi peste 14.700 m² de spaţii verzi - 12.476 m² la sol, 1.902 m² integrate în parcări şi 358 m² destinate arborilor plantaţi între locurile de parcare.

Potrivit sursei, noul magazin HORNBACH din Colentina a fost proiectat şi realizat având la bază principii de dezvoltare durabilă, cu scopul de a reduce impactul asupra mediului şi de a creşte eficienţa energetică. Clădirea este dotată cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie din surse regenerabile. De asemenea, magazinul beneficiază de o anvelopare termică performantă a faţadelor, acoperişului şi planşeului, precum şi soluţii tehnice care minimizează punţile termice. Sistemul de ventilare cu recuperatoare de căldură permite preluarea energiei din aerul evacuat şi transferul acesteia către aerul proaspăt introdus, iar climatizarea este asigurată de pompe de căldură, care reduc semnificativ consumul energetic.

Iluminatul este realizat integral cu tehnologie LED, cu consum redus şi durată mare de viaţă, iar în construcţia şi amenajarea spaţiului au fost utilizate materiale durabile, cu impact scăzut asupra mediului. Pe parcursul lucrărilor, deşeurile generate pe şantier au fost gestionate eficient, iar zonele exterioare includ peste 14.700 m² de spaţii verzi amenajate, ce contribuie la îmbunătăţirea microclimatului şi la crearea unui mediu plăcut pentru clienţi şi comunitatea locală.

Potrivit reprezentanţilor companiei, peste 120 de locuri de muncă noi au fost create odată cu deschiderea magazinului HORNBACH din Colentina.

„La momentul inaugurării, magazinul HORNBACH Colentina va funcţiona cu o echipă formată din peste 120 de angajaţi, atent selecţionaţi şi pregătiţi pentru a răspunde nevoilor clienţilor cu profesionalism şi dedicare. Punem accent pe recrutarea exclusivă a persoanelor din România, deoarece considerăm că o comunicare eficientă, în limba română, cât şi consolidarea unei echipe locale puternice, fac parte din strategia noastră de optimizare a experienţei clienţilor în magazinele noastre”, a afirmat Mihaela Boghiu, Director de HR al companiei.

Conform comunicatului, procesul de instruire a avut loc în celelalte magazine HORNBACH din Bucureşti - Berceni, Militari şi Baloteşti - şi a cuprins atât pregătire teoretică, cât şi practică. Noii colegi au dobândit cunoştinţe tehnice despre produse, au participat la simulări de interacţiuni cu clienţii şi au urmat traininguri de vânzări şi comunicare, fiind totodată familiarizaţi cu procesele interne şi standardele de calitate ale companiei.

Odată cu finalizarea procesului de recrutare şi integrarea completă a noii echipe, numărul total de angajaţi HORNBACH în România va depăşi pragul de 1.400, consolidând astfel poziţia companiei ca unul dintre cei mai stabili şi implicaţi angajatori din sectorul de bricolaj şi materiale de construcţii.

Digitalizarea este una dintre direcţiile strategice de dezvoltare pentru HORNBACH, iar noul magazin din Colentina integrează o serie de soluţii menite să eficientizeze atât procesele interne, cât şi experienţa de cumpărare a clienţilor.

Casele de marcat SelfService, deja familiare clienţilor HORNBACH, contribuie la reducerea timpului de aşteptare, în timp ce terminalele de facturare amplasate la ieşirea din magazin le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a-şi emite singuri facturile, evitând cozile. De asemenea, telefoanele interne au fost înlocuite cu dispozitive mobile de scanare, utilizate de angajaţi pentru a oferi clienţilor informaţii detaliate despre produse direct de pe suprafaţa de vânzare.

Aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu de modernizare digitală, care vizează îmbunătăţirea constantă a procesului de cumpărare.

„Investim constant în digitalizare pentru a simplifica procesul de cumpărare şi a oferi clienţilor o experienţă plăcută şi eficientă. Următorul pas este optimizarea softului caselor de marcat, astfel încât numărul de interacţiuni necesare pentru finalizarea tranzacţiei să fie redus, iar timpii de logare pentru angajaţi să fie scurtaţi”, a completat Radu Oniga.

După inaugurarea magazinului din Colentina, HORNBACH îşi continuă planurile ambiţioase de dezvoltare pe piaţa locală, având în vedere deschiderea a încă şase magazine în următorii doi până la patru ani. Această strategie vine în contextul unei pieţe de bricolaj aflate în continuă expansiune şi al unui ritm accelerat de dezvoltare urbană.

În paralel, compania pregăteşte inaugurarea celui de-al doilea magazin din Timişoara, programată pentru această toamnă, consolidând astfel prezenţa în vestul ţării. Planurile pe termen mediu vizează o acoperire cât mai uniformă a principalelor regiuni din România, pentru a răspunde rapid cerinţelor clienţilor şi pentru a susţine creşterea organică a brandului.