Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ilie Bolojan a prezentat priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului României

A.D.
Politică / 12 noiembrie, 14:00

Ilie Bolojan a prezentat priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului României

Premierul Ilie Bolojan a prezentat priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului ţării noastre, în cadrul reuniunii şefilor de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, potrivit unui comunicat oficial. El a subliniat că securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră şi a reiterat angajamentul ţării faţă de iniţiativele UE în domeniul competitivităţii şi energiei.

Executivul susţine iniţiativele UE de creştere a competitivităţii europene axate pe simplificarea legislaţiei, asigurarea securităţii energetice printr-o mai bună interconectare între statele membre, mai ales în ceea ce priveşte energia electrică, şi asigurarea unor preţuri la energie acceptabile.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a participat astăzi la reuniunea cu şefii de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, organizată în contextul exercitării de către Danemarca a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE (semestrul II 2025). Prim-ministrul a adresat felicitări Preşedinţiei daneze a Consiliului, aflate deja într-o etapă avansată a mandatului său, pentru eforturile depuse pe două direcţii de acţiune importante în plan european: securitatea şi apărarea şi, respectiv, dezvoltarea economică şi competitivitatea”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în domeniul economic, priorităţile sunt axate pe readucerea ţării noastre într-un cadru fiscal care să stabilizeze finanţele ţării şi să creeze condiţiile pentru dezvoltarea şi creşterea economică în anii următori. Accentul este pus, la acest moment, pe măsurile de reducere a deficitului bugetar, implementarea PNRR revizuit, care va susţine în continuare investiţii în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde şi modernizarea administraţiei, şi, respectiv, pe continuarea procesului de reformă a administraţiei.

În sectorul securităţii, Guvernul a mai declarat că: ”În ceea ce priveşte consolidarea securităţii României, obiectivul Guvernului este de a moderniza dotarea armatei şi de a relansa industria românească de apărare, utilizând inclusiv oportunităţile oferite de programul SAFE, unde România dispune de o alocare semnificativă. În acest cadru, România este angajată în dezvoltarea industriei naţionale prin transfer de tehnologie, dar şi prin investiţii în infrastructura civilo-militară”.

De asemenea, premierul Bolojan a subliniat că securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru ţara noastră, iar adoptarea Strategiei UE aduce un mesaj politic deosebit de important cu privire la relevanţa acordată regiunii, mai ales în contextul impactului destabilizator al agresiunii ruse. Ţara va continua să susţină Ucraina, inclusiv eforturile care sa ducă la o pace de durată şi justă.

Bolojan a mai confirmat sprijinul României pentru procesul de extindere a UE, în special pentru deschiderea clusterelor de negociere cu Republica Moldova şi Ucraina.

În ceea ce priveşte energia, Guvernul susţine o mai bună interconectare între statele membre şi găsirea unor soluţii flexibile pentru decarbonizare, astfel încât să nu fie afectată competitivitatea companiilor sau a cetăţenilor.

”În ceea ce priveşte agenda economică a Uniunii, Guvernul României susţine iniţiativele UE de creştere a competitivităţii europene axate pe simplificarea legislaţiei, asigurarea securităţii energetice printr-o mai bună interconectare între statele membre, mai ales în ceea ce priveşte energia electrică, şi asigurarea unor preţuri la energie acceptabile. De asemenea, trebuie găsite soluţii flexibile pentru procesul de decarbonizare, astfel încât acesta să nu afecteze competitivitatea companiilor, dar şi cetăţenii. Un ultim punct a vizat aderarea la OCDE, prim-ministrul mulţumind statelor membre pentru sprijinul constant în atingerea obiectivului României de aderare în anul 2026”, se mai precizeză în comunicatul Guvernului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb