Ilie Bolojan, acuzat de ”habarnism” de Olguţa Vasilescu pe tema CET Craiova

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a transmis un amplu atac la premierul Ilie Bolojan, în problema Electrocentrale Craiova, prezentând documente care arată că municipalitatea nu are nicio calitate în cadrul companiei şi care demonstrează demersurile făcute pentru ca oraşul şi companiile să nu rămână în frig, conform news.ro.

Edilul a transmis, pe reţelele de socializare, un amplu răspuns la declaraţiile premierului, acuzându-l de „o mostră de habarnism solemn cu care ne-a obişnuit”, relatează news.ro.

Lia Olguţa Vasilescu afirmă că, în urma ultimelor declaraţii ale lui Ilie Bolojan, „este clar că nu mai putem aştepta să dezvoltăm o nouă capacitate de producţie, care ar dura încă doi ani, pentru că Electrocentrale nu mai rezistă atât”, potrivit news.ro.

Primarul Craiovei susţine că unitatea nu a primit bani de la Guvern pentru reparaţiile anuale, situaţie fără precedent până acum, şi că toate soluţiile propuse de Primărie în ultimii ani au fost respinse, conform news.ro.

Pentru a-şi susţine afirmaţiile, Olguţa Vasilescu îi prezintă premierului documente şi explică structura acţionariatului Electrocentrale Craiova, subliniind că Primăria nu face parte din acesta, după cum arată news.ro.

„Statul român deţine 77,5% prin Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea 21,55%, Electrocentrale Grup SA 0,84%, iar societatea comercială pentru închiderea şi conservarea minelor SA 0,44%. Cred că pentru domnul Bolojan e necesar şi un desen”, a transmis primarul, citată de news.ro.

Lia Olguţa Vasilescu mai afirmă că Electrocentrale Craiova este una dintre centralele vitale pentru sistemul energetic naţional, fapt confirmat şi de Ministerul Energiei, potrivit news.ro.

Aceasta explică faptul că energia termică este un produs rezidual şi că, în anul 2025, bonusul de cogenerare pentru Electrocentrale Craiova a fost de 397,18 lei pe megawatt-oră, conform news.ro.

Primarul prezintă o listă amplă de acţiuni întreprinse pentru evitarea falimentului şi închiderii centralei, susţinând că toate demersurile au fost respinse sau blocate de Guvern, relatează news.ro.

În acest context, Olguţa Vasilescu arată că, în iulie 2025, Ministerul Energiei a solicitat prin memorandum alocarea sumei de 350 de milioane de lei pentru plata certificatelor CO₂, reparaţii curente şi achiziţia de cazane de apă fierbinte, însă documentul nu a fost semnat de premier, potrivit news.ro.

Un al doilea memorandum, depus în ianuarie, care solicita 50 de milioane de lei pentru achiziţia urgentă de cazane necesare trecerii iernii fără avarii, nu a trecut nici măcar de etapa de avizare, mai arată news.ro.

Referindu-se la Consiliul de Administraţie al Electrocentrale Craiova, primarul a respins acuzaţiile premierului, precizând că acesta este selectat de AMEPIP şi că, indiferent de componenţă, nu ar fi putut face „minuni” în lipsa sprijinului statului, conform news.ro.

„Ar putea fi format şi din afacerişti de nivelul lui Elon Musk şi tot nu ar putea salva nimic”, a transmis Olguţa Vasilescu, citată de news.ro.

Primarul Craiovei afirmă că a decis să facă publică situaţia pe 5 ianuarie, după o perioadă lungă de discuţii purtate exclusiv prin corespondenţă oficială, relatează news.ro.

„Nu sunt în categoria celor care tac de frică sau de ruşine”, a mai spus edilul, subliniind că deja se lucrează la soluţii alternative pentru ca oraşul să nu rămână fără căldură, potrivit news.ro.

Într-o conferinţă susţinută în faţa SC Electrocentrale Craiova, Lia Olguţa Vasilescu l-a acuzat direct pe premier că a refuzat alocarea a 350 de milioane de lei pentru reparaţiile grupurilor energetice, ceea ce a dus la oprirea căldurii în mai multe rânduri, conform news.ro.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 de milioane de euro pentru termoficare, însă nu s-au realizat lucrări, susţinând că soluţia nu este găsirea unui vinovat, ci implementarea unui proiect serios, potrivit news.ro.

Tensiunile au fost amplificate şi de declaraţiile europarlamentarului PSD Claudiu Manda, care a sugerat posibilitatea „schimbării lăutarului” în coaliţie, afirmaţii la care primarul Oradei, Florin Birta, a răspuns printr-o comparaţie între sistemele de termoficare din Oradea şi Craiova, relatează news.ro.