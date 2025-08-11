Ilie Bolojan, despre Pilonul II: "Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României”

Premierul Ilie Bolojan a explicat că Guvernul nu folosesşte banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoşi, la ieşirea la pensie, în proporţie de 25 la sută, iar restul eşalonat, în următorii 10 ani, ca să ”nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”. Oricum, proiectul va mai suporta dezbateri şi va fi trimis Parlamentului.

Ilie Bolojan a fost întrebat, duminică seară, la Antena 3, despre proiectul privind Pilonul II şi a declarat: ”Aceşti bani nu-i foloseşte Guvernul României. Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României şi nici din banii care vor fi daţi atunci când intră în pensie nu va folosi deloc Guvernul României”.

Bolojan spune că, din anul 2030 încolo, va fi un număr mare de persoane care se vor pensiona.

”Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceştia se colectează lună de lună la fiecare salariu, şi plata acestora, după ce intri în pensie, să se facă într-o manieră care, aşa cum le spune şi numele, să-ţi asigure o sumă suplimentară la pensie. Şi atunci luând modelul din toate ţările europene, aici sunt nişte date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea că atunci când ajungi în această situaţie să poţi să scoţi 25% din bani, dacă doreşti, iar diferenţa să-i distribui pe următorii 10 ani. S-a luat 10 ani de zile în aşa fel încât să se acopere durata de viaţă medie în România şi acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri”, a mai declarat premierul.

El a explicat cum s-a ajuns la această propunere, pentru a se evita riscul unor retrageri masive: ”Intrăm generaţia celor care am fost născuţi în anii 65-75, deci o perioadă cu un număr mare de naşteri în România, cu un vârf de naşteri, pe fondul unor tensiuni, unor dezinformări, să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”.

El susţine că i-ar fi mult mai simplu să nu facă nimic, dar s-ar putea ajunge într-o situaţie dificilă.

”Dar eu totdeuna am crezut că atunci când în mandatul tău, când vine o problemă care trebuie rezolvată, trebuie să faci ceea ce trebuie, nu ceea ce sună neapărat bine. Şi deci e un proiect de lege, subliniez, nu e o ordonanţă de urgenţă, nu se stabileşte ceva”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliiat că parlamentarii vor decide asupra acestui proiect privind pensiile şi că vor mai exista dezbateri pe această temă.

”E un project de lege pe care îl propunem, nu este prin asumare, e un proiect pe care se trimite la Parlament, parlamentarii vor decide acest lucru, dar de ce este important să-l facem acum? Pentru că n-am făcut asta timp de 17 ani. Din 2008, când s-a apărut asta, au rămas numai nişte prevederi care erau tranzitorii, dar n-au spus ce se întâmplă. Şi România, pentru a intra în Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică are de trecut nişte jaloane şi una din aceste condiţionări este să avem şi acest proiect de lege care să plece la Parlament. În acest context, pentru că nu s-a făcut în anii trecuţi această situaţie, a apărut acest proiect în discuţie”, a mai declarat premierul.

Acesta anunţă că vor fi şi săptămâna viitoare două dezbateri pe această chestiune.

”În urma acestor dezbaterii sper să se clarifice lucrurile. Deci că guvernul nu confiscă niciun ban, nu foloseşte niciun bani, doar că în acest proiect se propune ca la fel cum banii se colectează eşalonat şi sunt dedicaţi unei completări a pensiei pe care o asigură statul şi după ce se ajunge să beneficiezi de pensie, să poţi într-adevăr să iei 25%, asta este media din prevederele din toate ţările UE, iar diferenţa este că o poţi eşalona lună de lună”, a adăugat Ilie Bolojan.

Guvernul pregăteşte modificări substanţiale în ceea ce priveşte administrarea pensiilor private şi plata acestora. Una dintre cele mai importante constă în faptul că, dacă până în prezent contribuabilii la pilonul de pensii administrate privat puteau solicita retragerea integrală a sumei cotizate de-a lungul anilor, propunerile discutate în Guvern sunt ca beneficiarul să poată solicita doar 25% din suma cotizată, urmând ca restul să fie plătit în tranşe lunare.