Ilie Bolojan: "Relaţia România-Germania nu e doar despre instituţii şi politici"

Premierul Ilie Bolojan afirmă că relaţia România-Germania ”nu e doar despre instituţii şi politici, ci şi despre oameni”, informează news.ro.

”I-am mulţumit cancelarului Merz pentru sprijinul constant acordat românilor care trăiesc şi muncesc în Germania, dar şi comunităţii germane din România, pentru păstrarea identităţii lor şi promovarea patrimoniului cultural. Legătura cu oamenii face parteneriatul nostru mai puternic”, arată el.

”Astăzi, la Berlin, am avut o discuţie aplicată cu cancelarul federal Friedrich Merz. Îi mulţumesc pentru primire şi pentru dialogul deschis. Relaţia dintre România şi Germania este foarte bună, construită pe cooperare economică, încredere şi interese strategice comune. Ţările noastre pot realiza mai multe împreună dacă ne concentrăm pe rezultate. Avem o bază solidă, interese comune şi capacitatea de a lua decizii eficiente. Germania este cel mai important partener economic al nostru. Avem un comerţ bilateral solid, investiţii consistente şi mii de companii germane care creează locuri de muncă pentru peste 200.000 de români. Dincolo de cifre, toate acestea înseamnă încredere, stabilitate şi un parteneriat care funcţionează”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că s-a discutat despre dezvoltarea acestei colaborări, mai ales în domenii strategice precum apărarea, industria şi energia, arătând că acestea sunt domenii care vor decide competitivitatea Europei în anii următori, iar România ”vrea să fie un partener pe care te poţi baza”.

Potrivit premierului, memorandumul de cooperare semnat între miniştrii Apărării nu vizează doar modernizarea industriei, ci şi consolidarea unei colaborări mai ample, inclusiv în cercetare, dezvoltare, exerciţii comune şi alte forme de parteneriat.

”Securitatea flancului estic şi a Mării Negre rămâne o prioritate, iar sprijinul Germaniei în acest sens este foarte important. Susţinem în continuare eforturile pentru o pace durabilă în Ucraina şi acordăm o atenţie specială Republicii Moldova, al cărei parcurs european este important pentru stabilitatea regiunii. Relaţia România-Germania nu e doar despre instituţii şi politici, ci şi despre oameni. I-am mulţumit cancelarului Merz pentru sprijinul constant acordat românilor care trăiesc şi muncesc în Germania, dar şi comunităţii germane din România, pentru păstrarea identităţii lor şi promovarea patrimoniului cultural. Legătura cu oamenii face parteneriatul nostru mai puternic”, a adăugat Bolojan.

El a menţionat că l-a invitat pe cancelarul Merz să se întâlneacă la Bucureşti anul acesta, pentru a continua discuţiile şi a avansa concret proiectele comune.