Ilie Bolojan se întâlneşte cu cancelarul Friedrich Merz, în cadrul unei vizite oficiale în Germania

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 13:18

Ilie Bolojan se întâlneşte cu cancelarul Friedrich Merz, în cadrul unei vizite oficiale în Germania

Prim-ministrul Ilie Bolojan se află marţi şi miercuri într-o vizită oficială în Republica Federală Germania, unde va avea o întrevedere cu cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul căreia vor avea loc discuţii bilaterale, conform Agerpres.

Agenda vizitei include, de asemenea, întrevederi cu reprezentanţi ai Parlamentului Federal (Bundestag), ai Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, ai Federaţiei Industriilor, ai Consiliului Central al Evreilor din Germania, precum şi cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc din Germania, relatează Agerpres.

În acest context, marţi după-amiază, premierul va avea o întrevedere cu Peter Adrian, preşedintele Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, conform agendei vizitei, subliniază Agerpres.

Miercuri, în prima parte a zilei, prim-ministrul român va avea întrevederi cu Josef Schuster, preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, şi cu Andrea Lindholz, vicepreşedinte al Parlamentului Federal, potrivit Agerpres.

În continuarea vizitei, şeful Executivului de la Bucureşti va avea întrevederi cu Annegret Kramp-Karrenbauer, preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer, şi cu Jens Spahn, liderul grupului parlamentar CDU, iar apoi va participa la un dejun de lucru alături de Tanja Gonner, preşedintele Federaţiei Industriilor, conform Agerpres.

Miercuri după-amiază, premierul Ilie Bolojan, însoţit de membri ai delegaţiei române, va fi primit la sediul Cancelariei Federale de cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, iar discuţiile dintre cei doi oficiali vor fi urmate de o conferinţă de presă comună, a informat sursa menţionată.

Ulterior, premierul român va depune o coroană la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa şi va vizita memorialul, unde va avea o întrevedere cu Uwe Neumarker, directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, conform Agerpres.

Premierul va fi însoţit în vizita în Germania, printre alţii, de vicepremierul Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, deputatul Ovidiu Ganţ, generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, Mihai Jurcă, şeful Cancelariei prim-ministrului, şi de Adriana-Loreta Stănescu, ambasadorul României în Republica Federală Germania, potrivit Agerpres.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 13:29)

    Succes domnule Bolojan, sunteti o personalitate remarcabila !

