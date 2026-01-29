Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Imobiliare.ro Finance, împrumuturi record în 2025

U.B.
Companii / 29 ianuarie, 13:25

Imobiliare.ro Finance, împrumuturi record în 2025

Imobiliare.ro Finance a intermediat împrumuturi în valoare totală de 529,5 milioane de euro în 2025 şi a marcat un record pe piaţa de creditare din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Volumul creditelor accesate prin brokerii companiei a crescut cu 51% faţă de anul precedent, un ritm de trei ori mai rapid decât cel al pieţei, se arată în comunicat.

Creşterea a fost susţinută în principal de segmentul creditelor ipotecare, care a înregistrat un avans de 60% comparativ cu 2024, conform comunicatului. Potrivit companiei, românii au accesat prin intermediul Imobiliare.ro Finance credite ipotecare în valoare de 471 de milioane de euro pentru achiziţii imobiliare, subliniază comunicatul.

Suma medie împrumutată la nivel naţional a fost de aproximativ 75.000 de euro, cu 6% mai mare decât în anul anterior, în timp ce avansul mediu pentru un credit ipotecar s-a situat la 18%, potrivit comunicatului.

Piaţa creditării a demonstrat rezilienţă în 2025. Datele Băncii Naţionale a României arată că volumul creditelor ipotecare noi a crescut cu aproximativ 20% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, conform comunicatului remis redacţiei.

CEO Imobiliare.ro Finance, Dan Niculae, a declarat: „Estimăm că aproximativ 14% din această creştere a fost generată de tranzacţii noi bazate pe credit, diferenţa fiind reprezentată de refinanţări sau restructurări”, evidenţiază comunicatul de presă.

Evoluţia a avut loc în contextul în care sectorul rezidenţial a înregistrat o scădere de 5,4% la nivel naţional, ceea ce indică o pondere mai mare a achiziţiilor realizate prin credit ipotecar, se specifică în comunicat. Tendinţa este confirmată şi de creşterea cu 6% a numărului de ipoteci raportate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, transmite sursa amintită.

Şi creditele de consum au continuat să crească în 2025. Valoarea medie a unui astfel de împrumut a ajuns la 15.600 de euro, cu 15% peste nivelul din 2024, conform comunicatului. Volumul total al creditelor de consum intermediate de Imobiliare.ro Finance a atins 53,7 milioane de euro, în creştere cu 19% faţă de anul anterior, evidenţiază comunicatul.

La nivelul întregii pieţe, creşterea creditelor de consum a fost mai temperată, de aproximativ 7% în primele 11 luni ale anului, potrivit comunicatului remis redacţiei.

În plus, compania a intermediat şi alte produse financiare - carduri de credit, leasing şi finanţări pentru IMM-uri - în valoare totală de 4,8 milioane de euro, se adaugă în comunicat.

Prima jumătate a anului 2026 începe sub semnul prudenţei, într-un context marcat de o creştere economică modestă, estimată la aproximativ 1%, şi de o inflaţie încă ridicată. Conform proiecţiilor BNR, rata inflaţiei ar urma să se menţină uşor peste 9% în primele două trimestre, cu o scădere spre 4% din trimestrul al treilea, subliniază comunicatul.

Dan Niculae a explicat: „Evoluţia pieţei va depinde de capacitatea Guvernului de a reduce deficitul fără majorări de taxe, de absorbţia fondurilor PNRR şi de stabilitatea politico-fiscală. O scădere a inflaţiei în a doua parte a anului ar putea deschide calea către o relaxare a politicii monetare, favorabilă atât creditării, cât şi pieţei rezidenţiale”, potrivit comunicatului transmis redacţiei.

În ceea ce priveşte preţurile locuinţelor, acestea au crescut în medie cu 14% la nivel naţional în 2025, iar specialiştii nu anticipează o inversare a tendinţei, conform comunicatului. Totuşi, pe parcursul anului 2026 ar putea apărea încetiniri ale ritmului de creştere sau corecţii punctuale, determinate de contextul local, subliniază comunicatul.

Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) vine în sprijinul debitorilor în prima parte a anului 2026, evidenţiază comunicatul. Până la finalul lunii martie, IRCC se menţine la 5,68%, urmând ca din 1 aprilie să scadă la 5,58%, reflectând evoluţia din trimestrul IV al anului 2025, conform sursei amintite.

Această ajustare va conduce la rate uşor mai mici pentru creditele cu dobândă variabilă şi va permite accesarea unor sume mai mari de finanţare pentru venituri similare, completează comunicatul.

