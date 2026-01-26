Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Incidentele din Minneapolis aduc imigraţia în centrul luptei electorale din SUA

U.B.
Internaţional / 26 ianuarie, 08:54

Incidentele din Minneapolis aduc imigraţia în centrul luptei electorale din SUA

Două decese survenite în Două decese survenite în Minneapolis în timpul operaţiunilor agenţilor federali de imigraţie (ICE) au pus din nou în discuţie politica privind imigraţia şi au intensificat disputa dintre democraţi şi republicani înaintea alegerilor din 2026, potrivit News.ro.

În această lună, doi cetăţeni americani au fost ucişi în confruntări cu protestatari, în contextul intensificării măsurilor de aplicare a legii de către administraţia Trump. Ultimul incident a avut loc sâmbătă şi l-a implicat pe Alex Pretti, asistent medical înarmat legal, conform News.ro.

Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, a declarat că partidul său va vota împotriva finanţării care include fonduri pentru Departamentul de Securitate Internă, subordonat ICE. Senatorii democraţi şi unii moderaţi acuză că operaţiunile federale nu protejează siguranţa americanilor, ci duc la brutalizarea cetăţenilor şi a imigranţilor legali, adaugă sursa citată.

Operaţiunea ICE din Minneapolis a provocat săptămâni de proteste şi ciocniri violente cu agenţii federali, fiind cea mai ambiţioasă acţiune împotriva imigraţiei ilegale lansată de administraţia Trump în oraş. Pe fondul împuşcăturilor, unele voci din rândul republicanilor au început să critice tacticile ICE. Senatorul Bill Cassidy a spus că incidentele sunt „incredibil de tulburătoare” şi afectează credibilitatea agenţiei, iar senatoarea Lisa Murkowski a cerut verificarea pregătirii oficialilor pentru astfel de operaţiuni, notează News.ro.

În Camera Reprezentanţilor, Comisia pentru securitate internă a solicitat mărturii de la oficialii ICE pentru a clarifica modul în care s-au desfăşurat acţiunile. Guvernatorul republican al Oklahoma, Kevin Stitt, a subliniat că „tacticile şi responsabilitatea federală” sunt o preocupare tot mai mare pentru alegători, conform sursei citate anterior.

Democraţii folosesc incidentele pentru a acuza administraţia Trump de abuz de putere şi pentru a cere reformarea ICE. Strategul politic democrat Tre Easton afirmă că agenţia „este scăpată de sub control” şi reprezintă o ameninţare internă gravă, potrivit News.ro.

Administraţia Trump susţine că măsurile sunt necesare pentru combaterea imigraţiei ilegale şi a criminalităţii, în timp ce guvernatorul democrat Tim Walz şi forţele de ordine locale cer retragerea agenţilor federali, afirmând că prezenţa acestora a escaladat violenţele. „Cineva trebuie să răspundă pentru uciderile din Minnesota”, a declarat Walz, completează News.ro.

