Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

India estimează o creştere economică de până la 7,2% în 2027

U.B.
Internaţional / 30 ianuarie, 07:57

India estimează o creştere economică de până la 7,2% în 2027

India estimează o creştere economică între 6,8% şi 7,2% pentru anul fiscal 2027, care începe pe 1 aprilie 2026, potrivit raportului anual al Ministerului de Finanţe, transmite News.ro. Ritmul de creştere anticipat depăşeşte majoritatea economiilor globale majore, adaugă sursa citată.

Guvernul indian îşi bazează prognoza pe stabilitatea pieţei interne, reducerea incertitudinilor externe şi obiectivul de a finaliza un acord comercial cu Statele Unite în acest an, subliniază News.ro.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) estimează că India va rămâne cea mai rapidă economie din lume, cu un avans de 6,4% în 2026 şi 2027, comparativ cu o creştere globală de 3,3% în 2026 şi 3,2% în 2027, conform News.ro. Marile economii, precum Germania, Marea Britanie şi Japonia, sunt aşteptate să crească modest, mai adaugă sursa citată.

Raportul ministerului descrie perspectivele pentru anul fiscal următor ca fiind „de creştere constantă într-un mediu global incert, ce necesită prudenţă, dar nu pesimism”, subliniază sursa citată.

Economia Indiei este estimată să crească cu 7,4% în anul fiscal care se încheie la 31 martie 2026, peste avansul de 6,5% din anul anterior, potrivit News.ro. Deşi exporturile către SUA au fost afectate de tarife de peste 50% introduse din august, India şi-a găsit pieţe alternative în China, Malaezia şi Emiratele Arabe Unite pentru produse precum textile, fructe de mare, bijuterii şi componente auto, evidenţiază sursa.

Guvernul pune rezilienţa pe seama reformelor structurale şi reducerii taxelor pe bunuri şi servicii, care stimulează consumul intern, dar şi a extinderii acordurilor comerciale pentru diversificarea pieţelor de export, prezintă News.ro.

În ciuda creşterii rapide, rupia rămâne vulnerabilă. India are un deficit comercial la bunuri, iar excedentele din servicii şi remitenţe nu îl acoperă integral, fiind necesare fluxuri consistente de capital străin. În 2025, rupia a fost cea mai slabă monedă din Asia, iar majoritatea analiştilor se aşteaptă la o depreciere suplimentară, conform News.ro.

Economiştii avertizează că investitorii globali preferă active fără risc valutar în economii cu dobânzi ridicate, cum este SUA. „Deşi povestea de creştere a Indiei este atractivă, ţara trebuie să îmbunătăţească rapiditatea şi uşurinţa de a desfăşura afaceri pentru a atrage capital consistent, deoarece birocraţia erodează randamentele potenţiale”, explică Anubhuti Sahay de la Standard Chartered, potrivit sursei citate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb