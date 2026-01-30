India estimează o creştere economică de până la 7,2% în 2027

India estimează o creştere economică între 6,8% şi 7,2% pentru anul fiscal 2027, care începe pe 1 aprilie 2026, potrivit raportului anual al Ministerului de Finanţe, transmite News.ro. Ritmul de creştere anticipat depăşeşte majoritatea economiilor globale majore, adaugă sursa citată.

Guvernul indian îşi bazează prognoza pe stabilitatea pieţei interne, reducerea incertitudinilor externe şi obiectivul de a finaliza un acord comercial cu Statele Unite în acest an, subliniază News.ro.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) estimează că India va rămâne cea mai rapidă economie din lume, cu un avans de 6,4% în 2026 şi 2027, comparativ cu o creştere globală de 3,3% în 2026 şi 3,2% în 2027, conform News.ro. Marile economii, precum Germania, Marea Britanie şi Japonia, sunt aşteptate să crească modest, mai adaugă sursa citată.

Raportul ministerului descrie perspectivele pentru anul fiscal următor ca fiind „de creştere constantă într-un mediu global incert, ce necesită prudenţă, dar nu pesimism”, subliniază sursa citată.

Economia Indiei este estimată să crească cu 7,4% în anul fiscal care se încheie la 31 martie 2026, peste avansul de 6,5% din anul anterior, potrivit News.ro. Deşi exporturile către SUA au fost afectate de tarife de peste 50% introduse din august, India şi-a găsit pieţe alternative în China, Malaezia şi Emiratele Arabe Unite pentru produse precum textile, fructe de mare, bijuterii şi componente auto, evidenţiază sursa.

Guvernul pune rezilienţa pe seama reformelor structurale şi reducerii taxelor pe bunuri şi servicii, care stimulează consumul intern, dar şi a extinderii acordurilor comerciale pentru diversificarea pieţelor de export, prezintă News.ro.

În ciuda creşterii rapide, rupia rămâne vulnerabilă. India are un deficit comercial la bunuri, iar excedentele din servicii şi remitenţe nu îl acoperă integral, fiind necesare fluxuri consistente de capital străin. În 2025, rupia a fost cea mai slabă monedă din Asia, iar majoritatea analiştilor se aşteaptă la o depreciere suplimentară, conform News.ro.

Economiştii avertizează că investitorii globali preferă active fără risc valutar în economii cu dobânzi ridicate, cum este SUA. „Deşi povestea de creştere a Indiei este atractivă, ţara trebuie să îmbunătăţească rapiditatea şi uşurinţa de a desfăşura afaceri pentru a atrage capital consistent, deoarece birocraţia erodează randamentele potenţiale”, explică Anubhuti Sahay de la Standard Chartered, potrivit sursei citate.