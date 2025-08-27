Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Infinity vrea să vândă Argus Constanţa şi Comcereal Tulcea

A.I.
Ziarul BURSA #Companii / 27 august

Infinity vrea să vândă Argus Constanţa şi Comcereal Tulcea

Infinity Capital Investments a încheiat un acord cu societatea bulgară Buildcom Eood pentru un potenţial transfer al tuturor acţiunilor deţinute de Infinity în Argus şi, indirect, al acţiunilor deţinute de Argus în Comcereal Tulcea, potrivit unui raport al producătorului de ulei din Constanţa publicat, ieri, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

”Finalizarea acordului depinde de îndeplinirea anumitor condiţii suspensive, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobările de reglementare din partea autorităţilor competente din România”, se menţionează în raportul de la bursă.

Infinity Capital Investments deţine 91,4% din Argus Constanţa, care la rândul său deţine 95,4% din Comcereal Tulcea. Evaluarea bursieră a Argus se ridică la circa 64 milioane lei, în vreme ce evaluarea bursieră a Comcereal Tulcea - societate ale cărei acţiuni sunt suspendate de la tranzacţionare - este de 52 milioane lei.

Preţul pe acţiune în tranzacţia cu Buildcom Eood va fi determinat prin ajustarea sumei de 14,5 milioane de euro, ajustată în funcţie de situaţia financiară a Argus şi Comcereal în ultima zi a lunii anterioare momentului în care condiţiile contractuale vor fi îndeplinite sau când se renunţă la ele. Ajustările se fac prin raportare la datoriile nete, capitalul de lucru şi cheltuielile operaţionale ale Argus pentru perioada 1 iulie - 31 august 2025, dar nu mai mult de 400.000 euro pe lună, conform raportărilor de la BVB.

”Suma rezultată va fi împărţită la numărul de acţiuni deţinute de Infinity, iar preţul pe acţiune rezultat în euro va fi apoi convertit în lei folosind cursul de schimb EUR/RON publicat de Banca Naţională a României la data cu trei zile lucrătoare anterioară datei la care va fi efectuat transferul acţiunilor în piaţă”, se mai menţionează la bursă.

Exclusiv cu titlu ilustrativ şi pe baza unei datorii nete de 14,96 milioane lei şi a unui capital de lucru ajustat de 2,11 milioane de lei la 30 iunie 2025, formula de calcul ar avea ca rezultat un preţ pe acţiune de 1,85 lei. ”Acest calcul se bazează pe datele financiare istorice ale Argus şi nimeni nu îşi poate baza în niciun fel decizia de a investi sau orice altă decizie în legătură cu acţiunile Argus pe un astfel de calcul. Având în vedere că punerea în aplicare efectivă depinde de îndeplinirea anumitor condiţii suspensive prevăzute în acord, nu există nicio garanţie că tranzacţia avută în vedere în acord va fi încheiată sau că va fi executată la preţul orientativ menţionat mai sus”, conform raportului de la BVB.

Tot în data de 25 august, Argus a încheiat un contract de procesare neexclusiv cu Oliva AD, o parte afiliata a Buildcom Eood, în vederea procesării seminţelor de floarea-soarelui şi producţiei de ulei brut de floarea-soarelui.

Argus îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de uleiuri şi grăsimi vegetale, având ca activitate principală fabricarea şi comercializarea uleiurilor şi grăsimilor de floarea-soarelui brute şi rafinate, făină furajeră, acizi graşi. Buildcom Eood, înfiinţată în 1994, este una dintre cele mai importante companii bulgare implicate în comerţul internaţional cu produse agricole, cum ar fi grâu, porumb, orz, mazăre, rapiţă, floarea-soarelui etc. Buildcom este afiliată cu Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut şi rafinat din Bulgaria.

