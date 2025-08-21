ING Bank România lansează Kitul de siguranţă în Home'Bank pentru prevenirea fraudelor online

Protecţia financiară online este importantă tot timpul, dar cu atât mai mult în perioada vacanţelor, când momentele de relaxare pot fi transformate în oportunităţi de către atacatori, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În consecinţă, ING Bank România propune Kitul de siguranţă din aplicaţia Home'Bank, care a înregistrat aproape 400.000 de vizite în perioada unei campanii derulate în perioada 7-18 august, semn că românii caută activ soluţii pentru a se proteja de fraude.

Kitul de siguranţă este o funcţionalitate centrală în aplicaţia Home'Bank, care reuneşte o serie de opţiuni de securitate pentru a proteja conturile clienţilor. Acesta permite utilizatorilor să verifice ce setări sunt active şi să le activeze pe cele pe care nu le folosesc încă, pentru a-şi consolida protecţia împotriva fraudelor din mediul online.

„Fraudatorii urmăresc scopuri precise: să obţină datele cardului, informaţiile de autentificare sau să determine persoanele să facă plăţi direct în conturile lor. Pentru a adăuga un strat suplimentar de protecţie, am dezvoltat instrumente precum Kitul de siguranţă. Geolocalizarea, setarea unui dispozitiv de încredere, folosirea parolelor puternice, confirmarea prin SMS şi activarea notificărilor fac tranzacţiile mult mai sigure.

Totodată, prevenţia începe de la atenţia fiecărei persoane: evitarea link-urilor suspecte şi aplicarea constantă a măsurilor de securitate creează o protecţie solidă, esenţială pentru siguranţa financiară pe termen lung” - Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention ING Bank România.

Funcţionalităţile cheie ale Kitului de siguranţă au generat un interes semnificativ, cu zeci de mii de activări în perioada 7-18 august. În top 3 se află:

-Autentificarea biometrică, o metodă simplă şi sigură de acces în aplicaţie şi de autorizare a operaţiunilor (amprentă sau recunoaştere facială) - peste 60.000 de activări;

-Geolocalizarea, care poate bloca automat tranzacţiile suspecte realizate din alte ţări decât cea în care se află utilizatorul, folosind coordonatele GPS ale telefonului - peste 45.000 de activări;

-Notificări push, care informează clienţii în timp real despre orice activitate din cont - aproape 27.000 de activări.

Potrivit sursei, alături de acestea, utilizatorii au optat şi pentru alte măsuri de protecţie, incluse în Kitul de siguranţă, precum modificarea parolei cu o variantă complexă, confirmarea acţiunilor prin SMS, setarea unui dispozitiv de încredere şi menţinerea aplicaţiei la zi, evidenţiind nevoia crescută de vigilenţă digitală.

Kitul tău de siguranţă este disponibil în Home'Bank - > secţiunea Mai multe > Securitate şi login. Utilizatorii pot verifica ce opţiuni de siguranţă au activat şi le pot seta apoi pe cele încă inactive. În funcţie de opţiunile active şi de progresul activării acestora, fiecare client poate verifica nivelul de siguranţă la care se află printr-un barometru.

Ca răspuns la nevoia tot mai mare de educaţie financiară şi siguranţă online, ING Bank România a lansat campania „Distracţie în siguranţă, fără gogoşi financiare”, parte din proiectul SummerKiss de pe litoral. Iniţiativa abordează un subiect serios într-un mod relaxat, adaptat atmosferei de vacanţă, pornind de la expresia populară „a vinde gogoşi” - o metaforă relevantă pentru promisiunile false prin care acţionează fraudatorii.

„Am pornit de la o observaţie simplă: atunci când suntem în vacanţă, ne relaxăm şi lăsăm garda jos. Exact în acele momente, fraudatorii profită de slăbiciunile noastre. Aşa că am decis să aducem un mesaj de siguranţă în cel mai neaşteptat loc şi sub o formă cât mai prietenoasă. Vrem ca oamenii să se distreze şi, în acelaşi timp, să plece de pe plajă cu un bagaj de cunoştinţe care-i va proteja pe termen lung.

Feedback-ul a fost foarte bun, iar 20% dintre clienţi au accesat în această perioadă soluţiile de securitate din Home'Bank.”, a completat Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention ING Bank România.

Conform comunicatului, campania transmite un mesaj simplu şi direct: recunoaşte tipologiile de fraudă. Prin metafora „gogoşilor financiare”, ING Bank România atrage atenţia asupra celor mai frecvente capcane, ilustrate prin mesaje creative şi amuzante: „Gogoaşa dulce-de-lege” (impersonarea autorităţilor), „Gogoaşa imediată” (oferte false şi presiunea de a acţiona rapid), „Gogoaşa profit-erol” (promisiuni nerealiste de câştig garantat) şi „Gogoaşa haihui” (tentative de accesare a contului din alte locaţii).

Astfel, un subiect serios devine mai uşor de înţeles, reamintind că prevenţia depinde atât de instrumentele oferite de bancă, cât şi de vigilenţa fiecărui utilizator.

Campania a început pe 7 august şi se desfăşoară zilnic până la finalul lunii august, în cadrul proiectului ING Bank România x SummerKiss. Două plaje populare de pe litoral devin spaţiul unor activări interactive, concepute să atragă atenţia publicului asupra riscurilor de fraudă, într-un mod creativ şi memorabil.

-Concursuri şi premii pe plajă: Vizitatorii de pe plaja Neversea din Constanţa s-au bucurat de peste 1000 de gogoşi de la The Donut Library, câştigate în cadrul concursurilor de la DJ booth, care vor continua să se desfăşoare pe toată durata lunii august. Participanţii au avut, de asemenea, ocazia de a dedica o melodie unui „fraudator”, în timp ce la roata promoţională de pe plajă, s-au oferit peste 2000 de premii, însoţite de mesaje educaţionale şi de prevenire a fraudelor.

-Activări interactive: Peste 1000 de quiz-uri cu întrebări pe teme de siguranţă online şi prevenire a fraudelor au avut loc pe plajă. Activarea „Vânzătorul de gogoşi cu lozinci” s-a bucurat de un real succes, iar publicul a fost impresionat de programul mentalistului Vlad Grigorescu. Pentru a amplifica mesajul campaniei, ING Bank România a colaborat şi cu influencerii Alex Delea şi Anca Mădălina.

-Sfaturi de la un expert antifraudă: Un interviu realizat pe scenă cu un expert ING Bank România în prevenirea fraudelor a oferit publicului informaţii valoroase şi practice.