INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni cu 3,3%

Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a scăzut, în termeni nominali, cu 3,3% în primele două luni din acest an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

Declinul a fost determinat de evoluţiile negative din industria extractivă (-9%) şi cea prelucrătoare (-3%), potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Pe marile grupe industriale s-au consemnat reduceri în sectorul energetic (-9,8%), în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-6,7%), industria bunurilor intermediare (-5,5%) şi al bunurilor de uz curent (-1,8%), în timp ce bunurile de capital au înregistrat un uşor avans de 0,2%, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

Cifra de afaceri din industrie s-a majorat, în termeni nominali, în luna februarie 2026 comparativ cu luna precedentă, pe total, cu 12,6%, datorită creşterii înregistrate în industria prelucrătoare (+12,8%) şi în industria extractivă (+7,7%), potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria bunurilor de capital (+16,0%), industria bunurilor intermediare (+15,9%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+12,3%) şi industria bunurilor de uz curent (+8,6%), în timp ce industria energetică a scăzut cu 4,7%, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

De asemenea, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în luna februarie 2026 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 2,5%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-7,6%) şi în industria prelucrătoare (-2,2%), potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria energetică (-10,6%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-9,1%), industria bunurilor intermediare (-3,6%) şi industria bunurilor de capital (-0,2%), în timp ce industria bunurilor de uz curent a crescut cu 0,5%, arată datele Institutului Naţional de Statistică.