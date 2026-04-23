INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 4,2% în primele două luni

Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut, în termeni nominali, cu 4,2% în primele două luni ale acestui an, potrivit datelor publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică.

Evoluţia negativă a fost determinată de diminuările înregistrate la nivelul industriei bunurilor intermediare (-11,5%), al bunurilor de uz curent (-5,7%) şi al bunurilor de folosinţă îndelungată (-5,4%), în timp ce segmentul bunurilor de capital a consemnat o uşoară creştere de 0,1%, conform sursei.

În luna februarie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali, cu 13% comparativ cu luna precedentă, datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+16,9%), industria bunurilor de uz curent (+13,9%), industria bunurilor de capital (+13,3%) şi în industria bunurilor intermediare (+11,8%), arată datele INS.

Comparativ cu februarie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali, pe ansamblu, cu 3,2% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (-9,4%), industria bunurilor de uz curent (-6,4%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-5,4%). Industria bunurilor de capital a crescut cu 0,7%, potrivit sursei citate.