INS: Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost 6%

T.B.
Miscellanea / 30 ianuarie, 09:39

INS: Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost 6%

Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, valoare egală cu cea ȋnregistrată ȋn luna noiembrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna decembrie 2025 a fost de 493.700 persoane, valoare egală cu cea înregistrată în luna precedentă şi în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când se înregistrau 462.700 şomeri, arată INS.

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor, valorile fiind de 5,9% pentru persoanele de sex masculin şi 6,1% pentru persoanele de sex feminin, potrivit INS.

INS menţionează că rămâne ridicat nivelul ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), de 26,9%, înregistrat în perioada iulie - septembrie 2025.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,6% pentru luna decembrie 2025, 4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor, conform INS.

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 72,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna decembrie 2025, arată datele INS.

  1. 1.  O cifră falsă
    (mesaj trimis de Neamțul în data de 30.01.2026, 10:16)

    Să calculezi șomajul până la 74 de ani sau de la 15 ani intr o țară ca Romania unde jumătate din persoanele trecute de 55 de ani nu lucrează foarte mulți sunt chiar pensionari sau între 15-20 de ani majoritatea nu lucrează,nici nu caută de lucru,este de moartea minții, ăștia sunt chiar normali la cap, în România discriminarea pe vârstă este cea mai mare din UE sau chiar din toată Europa și viitorul în acest sens va fi dezastru social, chiar îmi pare rău pentru un tânăr care are acum în jur de 40 de ani,pe termen mediu va deveni cetățean de categoria a doua, și ăștia calculează șomajul în rândul pensionarilor sau a minorilor, moartea minții, cifrele INS nu sunt reale,INS zice că în România trăiesc peste 19 milioane de persoane și sunt plecați în Occident peste 6 milioane, ăsta chiar e de noaptea minții , șomajul se calculează la populația activă între 18-64 ani și conform ANOFM este de 3,4 la sută

