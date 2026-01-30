INS: Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost 6%

Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, valoare egală cu cea ȋnregistrată ȋn luna noiembrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna decembrie 2025 a fost de 493.700 persoane, valoare egală cu cea înregistrată în luna precedentă şi în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când se înregistrau 462.700 şomeri, arată INS.

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor, valorile fiind de 5,9% pentru persoanele de sex masculin şi 6,1% pentru persoanele de sex feminin, potrivit INS.

INS menţionează că rămâne ridicat nivelul ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), de 26,9%, înregistrat în perioada iulie - septembrie 2025.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,6% pentru luna decembrie 2025, 4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor, conform INS.

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 72,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna decembrie 2025, arată datele INS.