INS: Scădere cu -7,5% a numărului de turişti români în destinaţii interne

Institutul Naţional de Statistică (INS) confirmă datele centralizate anterior de BIBI Touroperator, privind evoluţia descendentă a turismului intern în 2025, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. După o perioadă de revenire post-pandemică, anul 2025 marchează prima scădere semnificativă a sectorului turistic din România, în special pe segmentul de turişti români.

Conform datelor INS, în sezonul estival 2025 şi luna septembrie care poate fi considerată din punct de vedere turistic "a patra lună de vară", s-au înregistrat scăderi ale sosirilor turiştilor români de -4,2% în iunie, -4,4% în iulie, -6,3% în august şi -7,5% în septembrie, comparativ cu aceleaşi luni din 2024. În contrast, numărul turiştilor străini a continuat să crească: +7,2% în iunie, +0,6% în iulie, +7,1% în august şi +11,2% în septembrie.

Tendinţa se reflectă şi în numărul total al înnoptărilor: turiştii români au înregistrat scăderi de -1% în iunie, -5,3% în iulie, -5,9% în august şi -5% în septembrie, în timp ce străinii au consemnat creşteri de +6,3% în iunie, +0,1% în iulie, +5,2% în august şi +9,3% în septembrie.

Per ansamblu, în primele nouă luni din 2025, sosirile turiştilor români au înregistrat o contracţie de -3,3% faţă de perioada similară din 2024, iar înnoptările au scăzut cu -2%. În acelaşi timp, turiştii străini au înregistrat o creştere de +5,8% la sosiri şi de +5,1% la înnoptări.

Datele publicate de INS confirmă trendul anticipat de BIBI Touroperator şi oferă o imagine completă a sezonului estival 2025, incluzând luna septembrie. După o primă parte a anului marcată de o creştere de aproximativ 10%, turismul intern a intrat într-o fază accentuată de recul, ajungând sub nivelul înregistrat anul trecut.

„Avertizăm de mai mult timp că turismul intern pierde teren şi că, în absenţa unor măsuri de sprijin concrete, situaţia se va deteriora şi mai mult. Politicile actuale de austeritate aplicate în sectorul turistic nu fac decât să adâncească declinul unei industrii esenţiale pentru economia naţională. Nu este vorba despre a cere milă sau subvenţii, ci despre recunoaşterea importanţei strategice a turismului şi nevoia de a crea un cadru predictibil şi sustenabil pentru operatorii din domeniu”, a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT si owner BIBI Touroperator.

Analiza sezonului estival 2025 arată clar: turismul intern este în regres, pentru prima dată după perioada pandemiei. Scăderea vine pe fondul unor factori economici şi fiscali care au influenţat direct modul în care românii şi-au planificat vacanţele.

Cel mai puternic impact l-a avut reducerea voucherelor de vacanţă. În primele nouă luni din acest an, valoarea totală a acestor beneficii a scăzut cu aproximativ 70%, comparativ cu anul trecut. Doar în luna septembrie au fost emise mai puţin cu -85% vouchere, faţă de septembrie 2024! În anii anteriori, voucherele au fost un adevărat motor pentru turismul intern, ajutând milioane de români să descopere destinaţii locale şi să petreacă mai mult timp în ţară. Acum însă, odată cu diminuarea lor, vacanţele au devenit mai scurte şi mai rare, mai ales pentru familii şi pentru cei care destinaţiile de vacanţă interne.

Un alt factor major este presiunea fiscală crescută asupra industriei ospitalităţii, de la majorarea TVA pentru servicii turistice până la creşterea costurilor de operare. Toate acestea au dus la preţuri mai mari pentru turişti, iar multe unităţi de cazare au fost nevoite să reducă investiţiile în servicii sau promovare ba chiar au renunţat la o parte dintre angajaţi, care au fost trimişi în şomaj. Rezultatul? Unele destinaţii au devenit mai puţin atractive în faţa ofertelor externe.

Fără măsuri de sprijin şi o strategie clară pentru promovarea turismului românesc, există riscul ca şi sezonul 2026 să urmeze acelaşi trend descendent. Industria avertizează că este momentul pentru acţiune concretă, nu doar pentru promisiuni, pentru ca turismul românesc să rămână o opţiune viabilă şi competitivă atât pentru români, cât şi pentru vizitatorii străini.