Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

INS: Scădere cu -7,5% a numărului de turişti români în destinaţii interne

T.B.
Comunicate de presă / 5 noiembrie, 09:45

INS: Scădere cu -7,5% a numărului de turişti români în destinaţii interne

Institutul Naţional de Statistică (INS) confirmă datele centralizate anterior de BIBI Touroperator, privind evoluţia descendentă a turismului intern în 2025, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. După o perioadă de revenire post-pandemică, anul 2025 marchează prima scădere semnificativă a sectorului turistic din România, în special pe segmentul de turişti români.

Conform datelor INS, în sezonul estival 2025 şi luna septembrie care poate fi considerată din punct de vedere turistic "a patra lună de vară", s-au înregistrat scăderi ale sosirilor turiştilor români de -4,2% în iunie, -4,4% în iulie, -6,3% în august şi -7,5% în septembrie, comparativ cu aceleaşi luni din 2024. În contrast, numărul turiştilor străini a continuat să crească: +7,2% în iunie, +0,6% în iulie, +7,1% în august şi +11,2% în septembrie.

Tendinţa se reflectă şi în numărul total al înnoptărilor: turiştii români au înregistrat scăderi de -1% în iunie, -5,3% în iulie, -5,9% în august şi -5% în septembrie, în timp ce străinii au consemnat creşteri de +6,3% în iunie, +0,1% în iulie, +5,2% în august şi +9,3% în septembrie.

Per ansamblu, în primele nouă luni din 2025, sosirile turiştilor români au înregistrat o contracţie de -3,3% faţă de perioada similară din 2024, iar înnoptările au scăzut cu -2%. În acelaşi timp, turiştii străini au înregistrat o creştere de +5,8% la sosiri şi de +5,1% la înnoptări.

Datele publicate de INS confirmă trendul anticipat de BIBI Touroperator şi oferă o imagine completă a sezonului estival 2025, incluzând luna septembrie. După o primă parte a anului marcată de o creştere de aproximativ 10%, turismul intern a intrat într-o fază accentuată de recul, ajungând sub nivelul înregistrat anul trecut.

„Avertizăm de mai mult timp că turismul intern pierde teren şi că, în absenţa unor măsuri de sprijin concrete, situaţia se va deteriora şi mai mult. Politicile actuale de austeritate aplicate în sectorul turistic nu fac decât să adâncească declinul unei industrii esenţiale pentru economia naţională. Nu este vorba despre a cere milă sau subvenţii, ci despre recunoaşterea importanţei strategice a turismului şi nevoia de a crea un cadru predictibil şi sustenabil pentru operatorii din domeniu”, a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT si owner BIBI Touroperator.

Analiza sezonului estival 2025 arată clar: turismul intern este în regres, pentru prima dată după perioada pandemiei. Scăderea vine pe fondul unor factori economici şi fiscali care au influenţat direct modul în care românii şi-au planificat vacanţele.

Cel mai puternic impact l-a avut reducerea voucherelor de vacanţă. În primele nouă luni din acest an, valoarea totală a acestor beneficii a scăzut cu aproximativ 70%, comparativ cu anul trecut. Doar în luna septembrie au fost emise mai puţin cu -85% vouchere, faţă de septembrie 2024! În anii anteriori, voucherele au fost un adevărat motor pentru turismul intern, ajutând milioane de români să descopere destinaţii locale şi să petreacă mai mult timp în ţară. Acum însă, odată cu diminuarea lor, vacanţele au devenit mai scurte şi mai rare, mai ales pentru familii şi pentru cei care destinaţiile de vacanţă interne.

Un alt factor major este presiunea fiscală crescută asupra industriei ospitalităţii, de la majorarea TVA pentru servicii turistice până la creşterea costurilor de operare. Toate acestea au dus la preţuri mai mari pentru turişti, iar multe unităţi de cazare au fost nevoite să reducă investiţiile în servicii sau promovare ba chiar au renunţat la o parte dintre angajaţi, care au fost trimişi în şomaj. Rezultatul? Unele destinaţii au devenit mai puţin atractive în faţa ofertelor externe.

Fără măsuri de sprijin şi o strategie clară pentru promovarea turismului românesc, există riscul ca şi sezonul 2026 să urmeze acelaşi trend descendent. Industria avertizează că este momentul pentru acţiune concretă, nu doar pentru promisiuni, pentru ca turismul românesc să rămână o opţiune viabilă şi competitivă atât pentru români, cât şi pentru vizitatorii străini.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  dupa mine pot sa se inchida toate
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 13:15)

    ce turism este asta , zilier poate, pana nuse revine la adaosurile clasice 70-100 % la bar si 200-300% la bucatarie , smenuirea asta nu se cheama turism , 600-700 de lei meniul la o nunta ,cum poate cineva sa manance in 3-4 ore 4 feluri de mancare proasta si scumpa, cand in fiecare zi majoritatea mananca de maxim doua ori pe zi ? practic carciumarul ii jefuieste pe miri .

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb