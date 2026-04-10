INS: Transportul rutier de pasageri a scăzut cu 4,2%, în 2025

Transportul rutier de pasageri a înregistrat o scădere cu 4,2% în 2025, comparativ cu anul anterior, în ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi, în timp ce parcursul acestora a crescut cu 7,5%, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, distanţa medie de transport a unui pasager a fost superioară anului 2024 cu 12,1%.

În ceea ce priveşte transportul rutier de mărfuri, acesta a înregistrat creştere cu 2,1% în cazul volumului mărfurilor transportate, comparativ cu anul 2024. Din totalul de 329,371 milioane tone mărfuri transportate, 82,5% au fost înregistrate în transport naţional. Parcursul mărfurilor a crescut cu 2,8% faţă de anul precedent, în transport naţional înregistrându-se creştere cu 2,7%, precizează aceeaşi sursă. În 2025, în transportul rutier naţional, 59,1% din volumul mărfurilor a fost transportat pe distanţe între 1-49 km, 23,6% pe distanţe cuprinse între 50-149 km şi 13,5% pe distanţe cuprinse între 150-499 km.

Agerpres menţionează că diviziunile de mărfuri cu cele mai însemnate ponderi în volumul total de mărfuri transportate au fost minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu (31,5%) şi alte produse minerale nemetalice (18,8%). În ceea ce priveşte parcursul mărfurilor, diviziunile care au deţinut cele mai mari ponderi în total parcurs au fost: un amestec de tipuri de mărfuri transportate împreună (33,9%) şi produse alimentare, băuturi şi tutun 12,5%.

Mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 52,7% din total, iar în ceea ce priveşte destinaţia, 17,5% din total mărfuri au fost înregistrate în transport internaţional. Din totalul mărfurilor în transport rutier internaţional, respectiv 57,708 milioane tone, transportul între state terţe a reprezentat 48,9%, cabotajul 20,6% şi mărfurile încărcate 16,7%, conform agenţiei de ştiri.

În transportul rutier internaţional de mărfuri, 96,3% din totalul mărfurilor descărcate au provenit din state membre ale Uniunii Europene şi 94,8% din totalul mărfurilor încărcate au avut ca destinaţie state membre ale UE. Cele mai mari cantităţi de mărfuri descărcate au provenit din Germania (20,8%), Italia (15%) şi Ungaria (14,4%), iar în ceea ce priveşte încărcările, 19,6% din volumul mărfurilor au avut ca destinaţie Italia, 16,6% Germania şi 16,3% Ungaria, potrivit Agerpres.