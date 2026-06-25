Interfax: Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul român la Moscova, Cristian Istrate

Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse l-a convocat joi la Moscova pe ambasadorul României, Cristian Istrate, conform unei ştiri publicate de agenţia rusă Interfax.

Oficialii de la Moscova îi transmit diplomatului român măsurile de retorsiune ale Rusiei, luate ca urmare a închiderii Consulatului General al Rusiei din Constanţa, arată datele dintr-o postare de pe canalul de Telegram al Interfax.

Decizia anterioară a Bucureştiului referitoare la consulatul rus şi declararea consulului drept „persona non-grata” au survenit după ce o dronă rusească a lovit acoperişul unui bloc din Galaţi.