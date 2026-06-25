Iranul acuză NATO de complicitate; România şi Italia, numite explicit de Rutte drept ţări participante la operaţiunea „Epic Fury"

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de complicitate la ceea ce Teheranul numeşte un război de agresiune ilegal declanşat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, conform AFP, citat de News.ro.

Baghai a reacţionat la declaraţiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, făcute la Fox News, potrivit cărora 500 de avioane americane au decolat de pe bazele militare americane din Italia pentru a sprijini operaţiunea militară israelo-americană „Epic Fury", lansată împotriva Iranului pe 28 februarie, potrivit aceleiaşi surse. Rutte a mai afirmat că aeroportul din Bucureşti şi-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operaţiuni şi că, pe durata conflictului, au fost efectuate între 4.000 şi 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene, conform News.ro.

Baghai a catalogat declaraţiile lui Rutte drept o mărturisire clară şi zdrobitoare a complicităţii active a NATO la un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU, potrivit postării sale pe X, citată de News.ro. El a cerut Italiei, României şi tuturor celorlalte ţări europene care au susţinut operaţiunea să explice cetăţenilor proprii şi lumii întregi de ce au ales să se facă complice la un act de agresiune şi la atrocităţi de masă împotriva populaţiei iraniene, conform aceleiaşi surse.

Ministerul Apărării italian a respins miercuri declaraţiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înşelător, întrucât Roma a permis SUA să folosească bazele italiene exclusiv pentru zboruri tehnice şi logistice, nu pentru misiuni de luptă, potrivit News.ro.