Iranul vrea să impună ”redevenţe” în Strâmtoarea Ormuz

Conform News.ro, Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii islamice Iran, avertizează joi împotriva oricărei traversări a Strâmtorii Ormuz fără autorizarea lor - în contextul în care Iranul vrea să impună ”redevenţe” care nu existau înaintea războiului - şi ameninţă navele care nu se conformează cu ”măsuri adecvate”, în timp ce secretarul de Stat american Marco Rubio îşi continuă un turneu în Orientul Mijlociu menti să asigure ţările de la Golful Persic de voinţa Statelor Unite de a le proteja interesele în negocierile cu Iranul, relatează AFP.

Viitorul Strâmtorii Ormuz, o strâmtoare strategică în comerţ, închisă de facto de către Iran în timpul Războiului din Orientul Mijlociu, rămâne un contensios în negocieri între Teheran şi Washington.

Iranul vrea să impună ”redevenţe”, care nu existau înainte de război, în timp ce Statele Unite se opun şi subliniază că aceasta este o ”cale navigabilă internţaională”, în pofida faptului apele strâmtorii se învecinează cu coastele iraniană şi a sultanatului Oman.

”Singura rută autorizată de trecere prin Strâmtoarea Ormuz este cea stabilită de către Republica Islamică Iran”, subliniază Gardienii Revoluţiei.

Orice traversare fără autorizaţie din partea Iranului este ”inacceptabilă şi periculoasă” şi va fi vizată prin ”măsuri adecvate”, amennţă într-un comunicat armata ideologică.

Gardienii Revoluţiei denunţă ”anunţarea de către unele autorităţi a unei noi rute martime”.

Strâmtoarea Ormuz este o cale îngustă de navigaţie, de aproximativ 30 de kilometri, care desparte Iranul şi Omanul.

Singura traversare autorizată de către Iran are loc pe un culoar de-a lungul costei iraniene.

Un protocol al unui acord între Teheran şi Washington în vederea încheierii Războiului din Iran prevede ca trecerea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz să aibă loc fără taxe ”pe o perioadă de doar 60 de zile”.

În protocol se arată că ”Republica Islamică Iran va da dispoziţii, desfăşurând cele mai bune eforturi, pentru a asigura securitatea trecerii navelor comerciale”.