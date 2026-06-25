Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Iranul vrea să impună ”redevenţe” în Strâmtoarea Ormuz

L.B.
Internaţional / 25 iunie, 11:16

Iranul vrea să impună ”redevenţe” în Strâmtoarea Ormuz

Conform News.ro, Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii islamice Iran, avertizează joi împotriva oricărei traversări a Strâmtorii Ormuz fără autorizarea lor - în contextul în care Iranul vrea să impună ”redevenţe” care nu existau înaintea războiului - şi ameninţă navele care nu se conformează cu ”măsuri adecvate”, în timp ce secretarul de Stat american Marco Rubio îşi continuă un turneu în Orientul Mijlociu menti să asigure ţările de la Golful Persic de voinţa Statelor Unite de a le proteja interesele în negocierile cu Iranul, relatează AFP.

Viitorul Strâmtorii Ormuz, o strâmtoare strategică în comerţ, închisă de facto de către Iran în timpul Războiului din Orientul Mijlociu, rămâne un contensios în negocieri între Teheran şi Washington.

Iranul vrea să impună ”redevenţe”, care nu existau înainte de război, în timp ce Statele Unite se opun şi subliniază că aceasta este o ”cale navigabilă internţaională”, în pofida faptului apele strâmtorii se învecinează cu coastele iraniană şi a sultanatului Oman.

”Singura rută autorizată de trecere prin Strâmtoarea Ormuz este cea stabilită de către Republica Islamică Iran”, subliniază Gardienii Revoluţiei.

Orice traversare fără autorizaţie din partea Iranului este ”inacceptabilă şi periculoasă” şi va fi vizată prin ”măsuri adecvate”, amennţă într-un comunicat armata ideologică.

Gardienii Revoluţiei denunţă ”anunţarea de către unele autorităţi a unei noi rute martime”.

Strâmtoarea Ormuz este o cale îngustă de navigaţie, de aproximativ 30 de kilometri, care desparte Iranul şi Omanul.

Singura traversare autorizată de către Iran are loc pe un culoar de-a lungul costei iraniene.

Un protocol al unui acord între Teheran şi Washington în vederea încheierii Războiului din Iran prevede ca trecerea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz să aibă loc fără taxe ”pe o perioadă de doar 60 de zile”.

În protocol se arată că ”Republica Islamică Iran va da dispoziţii, desfăşurând cele mai bune eforturi, pentru a asigura securitatea trecerii navelor comerciale”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 25 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

25 iunie
Ediţia din 25.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6227
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6936
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0934
Gram de aur (XAU)Gram de aur604.7157

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb