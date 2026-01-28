Israel: Organizarea alegerilor acum ar fi "o greşeală", spune Netanyahu

Organizarea alegerilor acum ar fi "o greşeală", a afirmat marţi seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, ameninţat cu alegeri anticipate dacă parlamentul nu va vota bugetul de stat până la 31 martie, notează AFP.

„Desigur că sunt îngrijorat (...) ne aflăm într-o situaţie foarte delicată”, a declarat Benjamin Netanyahu într-o conferinţă de presă, în timp ce membrii Knessetului se pregătesc să se pronunţe miercuri, în prima lectură, asupra proiectului de lege a bugetului, notează AFP.

„Ultimul lucru de care avem nevoie acum sunt alegerile, vom avea alegeri mai târziu în acest an, dar este o greşeală să le organizăm acum”, a adăugat el, îndemnându-şi aliaţii să acţioneze „cu înţelepciune”, în contextul în care actuala legislatură urmează să se încheie în noiembrie, potrivit AFP.

Lider al Likud, principalul partid de dreapta din Israel, Netanyahu, care a împlinit 76 de ani în octombrie şi a fost în fruntea guvernului israelian peste 18 ani, a anunţat că va candida din nou şi se aşteaptă să câştige alegerile viitoare, relatează AFP.

Conform legislaţiei israeliene, neadoptarea proiectului de lege a bugetului înainte de 31 martie declanşează automat dizolvarea parlamentului şi convocarea de alegeri anticipate, subliniază AFP.

Din vară, Benjamin Netanyahu conduce un guvern minoritar, potrivit AFP.

Partidele ultraortodoxe, care au părăsit coaliţia guvernamentală, dar refuză deocamdată să o înlăture, sunt reticente în a vota bugetul dacă Netanyahu nu îşi îndeplineşte promisiunea de a adopta o lege a recrutării care ar permite alegătorilor lor să evite serviciul militar, notează AFP.

Mandatul guvernului a fost marcat de un proiect de reformă a justiţiei care a divizat profund societatea israeliană înainte de izbucnirea războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, potrivit AFP.

Modul în care prim-ministrul a gestionat războiul şi criza ostaticilor apărută după atacurile din 7 octombrie a atras critici din partea unei mari părţi a opiniei publice, însă majoritatea sondajelor indică faptul că ar putea câştiga alegerile, deşi este puţin probabil să poată forma un guvern, relatează AFP.