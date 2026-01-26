Israel va redeschide punctul de trecere Rafah din Gaza către Egipt pentru trecerea persoanelor numai după finalizarea operaţiunii de localizare a cadavrului ultimului ostatic israelian rămas în enclavă. Operaţiunea vizează recuperarea rămăşiţelor ofiţerului de poliţie Ran Gvili, singurul ostatic încă decedat nerecuperat, după ce toate celelalte persoane reţinute de facţiunile militante palestiniene au fost returnate, potrivit News.ro.

Armata israeliană a lansat în nordul Gazei o „operaţiune ţintită” pentru a localiza cadavrul şi desfăşoară în prezent o acţiune concentrată pentru a folosi toate informaţiile disponibile. Biroul premierului a precizat că, odată ce operaţiunea va fi încheiată, Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah, subliniază sursa citată.

Redeschiderea graniţei fusese iniţial prevăzută în planul preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt conflictului, în conformitate cu acordul de încetare a focului din octombrie între Israel şi Hamas. Israelul a condiţionat însă reluarea traficului la Rafah de returnarea tuturor ostaticilor în viaţă şi de efortul maxim al Hamas de a recupera rămăşiţele celor decedaţi, conform News.ro.

Partea din Gaza a punctului de trecere se află sub control militar israelian din 2024, iar traficul va fi limitat iniţial la pietoni, sub supraveghere completă israeliană. Planul în 20 de puncte al administraţiei Trump prevede că în faza a doua, care este în curs, Israelul se va retrage din Gaza, iar Hamas va ceda controlul administrativ al enclavei, notează News.ro.

Autorităţile israeliene intenţionează să gestioneze strict intrările şi ieşirile prin Rafah, astfel încât să fie mai mulţi palestinieni care ies din Gaza decât cei care intră, pentru a menţine controlul asupra fluxului de persoane, potrivit sursei citate.