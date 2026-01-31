Israelul anunţă redeschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah cu Egiptul

Israelul va redeschide duminică punctul de trecere a frontierei Rafah pentru circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt, a anunţat agenţia guvernamentală israeliană COGAT, aceasta fiind prima redeschidere a singurei rute funcţionale de intrare şi ieşire din Gaza de la începutul lunii mai 2024, relatează Reuters.

COGAT nu a precizat câte dintre cele peste 2 milioane de persoane din Gaza vor putea traversa zilnic punctul de frontieră, notează Reuters.

În comunicat, instituţia a subliniat că revenirea cetăţenilor în Gaza va fi permisă doar pentru rezidenţii care au părăsit teritoriul în timpul războiului şi numai după verificări prealabile de securitate realizate de Israel, în coordonare cu autorităţile egiptene, potrivit Reuters.

Israelul a preluat controlul punctului de trecere Rafah în mai 2024, la aproximativ nouă luni de la izbucnirea războiului din Gaza, relatează Reuters.

Redeschiderea acestuia a fost una dintre condiţiile stabilite în prima etapă a planului propus de preşedintele american Donald Trump pentru oprirea luptelor dintre Israel şi Hamas, după încetarea focului convenită în octombrie, scrie Reuters.

Israelul a anunţat că va redeschide Rafah doar după recuperarea trupului ultimului ostatic israelian din Gaza, acţiune finalizată în această săptămână, potrivit Reuters.

Reuters a relatat anterior că Israelul vrea să limiteze numărul palestinienilor care intră în Gaza prin Rafah, pentru a se asigura că mai mulţi oameni ies decât intră, o condiţie respinsă de Egipt.

O sursă familiarizată cu negocierile a spus că punctul va fi deschis în pofida discuţiilor încă în desfăşurare dintre Egipt şi Israel, precizând că Israelul intenţionează să permită revenirea a circa 150 de persoane pe zi, notează Reuters.

Redeschiderea vizează exclusiv trecerea oamenilor, deşi Gaza continuă să aibă nevoie de ajutor umanitar esenţial, blocat de restricţiile impuse de Israel, conform Reuters.

„Mulţi oameni din Gaza trăiesc încă printre ruine, fără servicii de bază, încercând să se încălzească în condiţii grele de iarnă”, a declarat Mirjana Spoljaric, preşedinta Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (ICRC), citată de Reuters.

Ea a cerut relaxarea restricţiilor privind bunurile cu „utilizare duală”, precum conductele de apă şi generatoarele, „esenţiale pentru refacerea infrastructurii de bază”, potrivit Reuters.

Conform politicii israeliene care precedă atacurile din 7 octombrie şi războiul ce a urmat, toate camioanele cu destinaţia Gaza sunt inspectate pentru a împiedica intrarea obiectelor considerate cu dublă utilizare, civilă şi militară, scrie Reuters.

Gaza a fost devastată de ofensiva israeliană desfăşurată în ultimii doi ani, care a lăsat mare parte din teritoriu în ruine şi a deplasat aproape întreaga populaţie, potrivit Reuters.