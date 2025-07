Italia vizează infrastructura durabilă şi regenerarea urbană în ţara noastră

Bucureştiul a găzduit, în perioada 1-3 iulie, o nouă ediţie a Misiunii Economice Italiene, eveniment dedicat promovării parteneriatelor în infrastructura durabilă, regenerarea urbană şi dezvoltarea sustenabilă, potrivit unui comunicat emis redacţiei. România este a doua piaţă ca importanţă în Europa pentru companiile italiene de construcţii, care au câştigat aici contracte de peste 5,8 miliarde de euro.

42 de companii italiene şi asociaţii de profil au participat la forumul „ITALY & ROMANIA: Building Together Sustainable Infrastructure”, organizat de Ambasada Italiei, ICE - Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior şi partenerii instituţionali şi industriali ai celor două state. Deschiderea oficială a fost făcută de E.S. Alfredo M. Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei la Bucureşti, care a subliniat că „sustenabilitatea este cuvântul-cheie al colaborării bilaterale”, cu accent pe calitate şi impact social.

Oficialii români prezenţi au subliniat că România va susţine dezvoltarea infrastructurii pe principii moderne şi eficiente. Orsolya Maria Köver, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, a anunţat o nouă legislaţie în urbanism şi construcţii, iar Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a declarat că prioritatea următorilor ani va fi dezvoltarea infrastructurii feroviare, pentru a reduce presiunea pe transportul rutier.

Dr. Micaela Soldini, directorul ICE România, a punctat că firmele italiene sunt pregătite să contribuie la proiectele strategice de infrastructură, în timp ce Alfredo Ingletti, vicepreşedinte al OICE, a arătat că România este prima ţară ca importanţă în Europa de Est şi Balcani pentru firmele italiene, inclusiv în perspectiva reconstrucţiei Ucrainei.

Pe segmentul materialelor de construcţii, exporturile italiene au depăşit în 2024 valoarea de 3,5 miliarde de euro, reflectând forţa industriei italiene şi interesul crescut pentru sustenabilitate. Nicola Fornarelli, consilier FINCO, a subliniat că produsele italiene sunt competitive şi prezente deja în proiecte din România, fiind apreciate pentru eficienţa energetică şi designul inovator.

Evenimentul a inclus şi expoziţia „CITTÀ IN SCENA. URBAN REGENERATION: THE ITALIAN WAY TO A SUSTAINABLE FUTURE”, aflată pentru prima dată în afara Italiei, care prezintă cele mai bune practici italiene de regenerare urbană, ca sursă de inspiraţie pentru partenerii români. Misiunea s-a desfăşurat sub egida „Diplomaţiei Creşterii”, iniţiată de vicepremierul italian Antonio Tajani.