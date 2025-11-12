Ivan: Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil

Reprezentanţii Ministerului Energiei lucrează, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite în ceea ce priveşte compania Lukoil şi pentru continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti de comercializare a produselor petroliere, a transmis, marţi seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, conform Agerpres.

'Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieţei naţionale de combustibili. O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autorităţile americane', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a adăugat că va susţine replicarea şi aplicarea unitară a sancţiunilor iniţiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene.

De asemenea, ministrul a subliniat că 'România trebuie să preia controlul asupra companiei' pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajaţi şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea sistemului energetic naţional.

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunţat în 22 octombrie sancţiuni împotriva celor două principale companii petroliere ruse, Rosneft şi Lukoil, ca răspuns la 'lipsa unui angajament serios din partea Rusiei în ceea ce priveşte un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina'.

'Având în vedere refuzul preşedintelui Putin de a pune capăt acestui război lipsit de sens, Trezoreria sancţionează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, care finanţează maşinăria de război a Kremlinului', a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, conform unui comunicat al Departamentului.

Cele două companii erau deja sancţionate de SUA, dar de data asta sancţiunile au fost extinde asupra filialelor şi companiilor afiliate, la care deţin o participaţie mai mare de 50%, direct sau indirect.