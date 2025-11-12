Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ivan: Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil

T.B.
Politică / 12 noiembrie, 09:10

Ivan: Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil

Reprezentanţii Ministerului Energiei lucrează, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite în ceea ce priveşte compania Lukoil şi pentru continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti de comercializare a produselor petroliere, a transmis, marţi seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, conform Agerpres.

'Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieţei naţionale de combustibili. O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autorităţile americane', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a adăugat că va susţine replicarea şi aplicarea unitară a sancţiunilor iniţiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene.

De asemenea, ministrul a subliniat că 'România trebuie să preia controlul asupra companiei' pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajaţi şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea sistemului energetic naţional.

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunţat în 22 octombrie sancţiuni împotriva celor două principale companii petroliere ruse, Rosneft şi Lukoil, ca răspuns la 'lipsa unui angajament serios din partea Rusiei în ceea ce priveşte un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina'.

'Având în vedere refuzul preşedintelui Putin de a pune capăt acestui război lipsit de sens, Trezoreria sancţionează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, care finanţează maşinăria de război a Kremlinului', a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, conform unui comunicat al Departamentului.

Cele două companii erau deja sancţionate de SUA, dar de data asta sancţiunile au fost extinde asupra filialelor şi companiilor afiliate, la care deţin o participaţie mai mare de 50%, direct sau indirect.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 09:30)

    Bai , falcosule , cu cele mai mari prețuri protejezi ?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb