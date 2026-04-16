Jakob von der Burchard: „Germania ia în calcul trimiterea de nave de deminare în Strâmtoarea Ormuz”

Germania este pregătită, în principiu, să contribuie la o eventuală misiune internaţională în Strâmtoarea Ormuz prin desfăşurarea de nave de deminare şi aeronave de recunoaştere maritimă, în vederea asigurării libertăţii de navigaţie, potrivit unor informaţii publicate pe platforma X de Jakob von der Burchard, coordonatorul Berlin Playbook din cadrul POLITICO Europe.

Potrivit aceleiaşi surse, planurile urmează să fie discutate la Paris, în cadrul unei reuniuni dedicate situaţiei din regiune.

Conform informaţiilor prezentate, participarea Germaniei ar fi condiţionată de îndeplinirea a patru criterii: încetarea ostilităţilor, existenţa unui mandat internaţional, aprobarea Bundestagului şi elaborarea unui cadru politico-militar clar, potrivit postărilor citate.

În acelaşi context, liderul conservator german Friedrich Merz a declarat că a coordonat poziţia guvernului, precizând că „suntem, în principiu, pregătiţi să participăm la securizarea rutelor de tranzit”, dar a subliniat că „suntem încă departe de a ajunge acolo”, potrivit declaraţiilor citate de aceeaşi sursă.

Conform aceleiaşi surse, Friedrich Merz susţine implicarea Statelor Unite în această misiune, chiar dacă acestea nu ar urma să deţină un rol de conducere, spre deosebire de poziţia exprimată de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.