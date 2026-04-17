Joseph Aoun: negocierile directe cu Israelul sunt "cruciale”

Preşedintele libanez Joseph Aoun calificată drept „cruciale” negocierile directe de pace cu Israelul, la o zi după ce Donald Trump a anunţat armistiţiul dintre Israel şi Liban şi o viitoare întâlnire între liderul libanez şi premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.

„Negocierile directe sunt cruciale (...), iar un armistiţiu reprezintă începutul unui proces de negocieri, o cale susţinută atât la nivel local, cât şi internţaional”, a afirmat Joseph Aoun într-un comunicat difuzat de preşedinţia libaneză, potrivit AFP.

În comunicatul citat de AFP, şeful statului libanez a reiterat şi obiectivele urmărite de Beirut în acest proces.

Joseph Aoun a enumerat o „consolidare a armistiţiului, obţinerea retragerii forţelor israeliene din teritoriile ocupate în sud, recuperarea prizonierilor şi soluţionarea contencioaselor frontaliere” între Liban şi Israel, notează AFP.