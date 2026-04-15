Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Keir Starmer: "Marea Britanie nu îşi schimbă poziţia faţă de războiul din Orientul Mijlociu"

S.B.
Internaţional / 15 aprilie, 20:02

Keir Starmer: ”Marea Britanie nu îşi schimbă poziţia faţă de războiul din Orientul Mijlociu”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat astăzi că nu va „ceda” şi nu îşi va schimba poziţia privind războiul SUA şi Israelului cu Iranul, în urma criticilor recente formulate de preşedintele american Donald Trump, relatează CNN.

„Poziţia mea în privinţa războiului din Iran a fost clară încă de la început. Nu ne vom lăsa atraşi în acest război”, a afirmat Starmer în Camera Comunelor, atunci când a fost întrebat despre comentariile lui Trump.

În declaraţiile făcute ieri, într-un interviu acordat Sky News, Trump a criticat politicile lui Starmer în domeniul energiei şi imigraţiei şi a spus că relaţiile dintre Marea Britanie şi SUA „au fost mai bune”.

Preşedintele american s-a plâns în repetate rânduri de refuzul lui Starmer de a permite utilizarea bazelor militare britanice de către SUA în operaţiunile ofensive împotriva Iranului, pe care Londra le consideră ilegale.

„Nu este războiul nostru, iar asupra mea s-au exercitat presiuni considerabile pentru a adopta o altă direcţie, iar acele presiuni au inclus şi ceea ce s-a întâmplat aseară”, le-a spus Starmer parlamentarilor.

„Nu îmi voi schimba poziţia. Nu voi ceda. Nu este în interesul nostru naţional să intrăm în acest război şi nu o vom face. Ştiu foarte bine unde mă situez”, a subliniat acesta.

Un purtător de cuvânt al biroului prim-ministrului a declarat, de asemenea, că nu împărtăşeşte caracterizarea făcută de Trump cu privire la actualele relaţii dintre SUA şi Marea Britanie.

„Discuţiile dintre SUA şi Marea Britanie privind comerţul şi o gamă largă de interese continuă zilnic. Aceasta este o parte firească a relaţiei speciale pe care o avem cu Statele Unite, o relaţie care durează de decenii şi care va continua”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

15 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 aprilie
Ediţia din 15.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb