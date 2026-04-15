Keir Starmer: ”Marea Britanie nu îşi schimbă poziţia faţă de războiul din Orientul Mijlociu”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat astăzi că nu va „ceda” şi nu îşi va schimba poziţia privind războiul SUA şi Israelului cu Iranul, în urma criticilor recente formulate de preşedintele american Donald Trump, relatează CNN.

„Poziţia mea în privinţa războiului din Iran a fost clară încă de la început. Nu ne vom lăsa atraşi în acest război”, a afirmat Starmer în Camera Comunelor, atunci când a fost întrebat despre comentariile lui Trump.

În declaraţiile făcute ieri, într-un interviu acordat Sky News, Trump a criticat politicile lui Starmer în domeniul energiei şi imigraţiei şi a spus că relaţiile dintre Marea Britanie şi SUA „au fost mai bune”.

Preşedintele american s-a plâns în repetate rânduri de refuzul lui Starmer de a permite utilizarea bazelor militare britanice de către SUA în operaţiunile ofensive împotriva Iranului, pe care Londra le consideră ilegale.

„Nu este războiul nostru, iar asupra mea s-au exercitat presiuni considerabile pentru a adopta o altă direcţie, iar acele presiuni au inclus şi ceea ce s-a întâmplat aseară”, le-a spus Starmer parlamentarilor.

„Nu îmi voi schimba poziţia. Nu voi ceda. Nu este în interesul nostru naţional să intrăm în acest război şi nu o vom face. Ştiu foarte bine unde mă situez”, a subliniat acesta.

Un purtător de cuvânt al biroului prim-ministrului a declarat, de asemenea, că nu împărtăşeşte caracterizarea făcută de Trump cu privire la actualele relaţii dintre SUA şi Marea Britanie.

„Discuţiile dintre SUA şi Marea Britanie privind comerţul şi o gamă largă de interese continuă zilnic. Aceasta este o parte firească a relaţiei speciale pe care o avem cu Statele Unite, o relaţie care durează de decenii şi care va continua”, a precizat purtătorul de cuvânt.