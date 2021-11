KELEMEN HUNOR:''Ministerele Dezvoltării, Mediu şi Sport rămân la noi''

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, astăzi, la finalul unei noi runde de negocieri privind formarea guvernului, că Uniunea Democrată Maghiară din România urmează să păstreze Ministerele Dezvoltării, Mediului şi Sportului, menţionând că toată lumea a încercat să găsească soluţiile cele mai bune, transmite Agerpres.

"Am finalizat programul de guvernare 99%, rămân câteva aspecte mai puţin importante, trebuie textul finalizat, acordul politic e gata, trebuie completat după decizia cine va da prima dată primul-ministru şi atunci acolo au rămas câteva lucruri care sunt clare, dar, în funcţie de persoana prim-ministrului, asta luni dimineaţa, înainte de ora 12,00, vom putea finaliza, vom putea semna acordul. Pe ministere, în mare, am stabilit, dar rămâne această chestiune legată de persoana prim-ministrului. În ceea ce priveşte ministerele cu care noi am mers până astăzi rămân aşa: Dezvoltare, Mediu şi Sport la noi. Dar, sigur, în momentul în care vom semna acordul politic, putem spune că s-a terminat această etapă a discuţiilor noastre", a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a spus că în cursul zilei de duminică se vor finaliza negocierile.

"Până la această oră eu cred că toată lumea a încercat şi încearcă în continuare, în funcţie de raportul în interiorul coaliţiei, în funcţie de experienţă, de persoanele care pot fi numite în anumite funcţii, să găsească soluţiile cele mai bune şi suntem aproape de a închide negocierile, mâine seara vom finaliza şi mergem la Cotroceni, la consultări, cu programul de guvernare, cu acordul politic, vom propune un prim-ministru. Probabil că preşedintele, în cursul zilei (de luni - n.r.) va face desemnarea şi joi - vot în Parlament", a adăugat liderul UDMR.

Întrebat dacă absenţa preşedintelui PNL, Florin Cîţu, a avut vreo influenţă în deblocarea negocierilor, Kelemen Hunor a răspuns: "Aici el decide dacă participă sau nu participă la discuţii. Nu pot să comentez. Astăzi nu a fost prezent Florin Cîţu, dar mai mult nu ştiu. Nu ştiu de ce nu a fost, ce program a avut. Nu este treaba mea".

De asemenea, întrebat cum se va rezolva problema rotaţiei premierilor, liderul UDMR a spus că va fi cum stabilesc PSD şi PNL, menţionând că UDMR a făcut un compromis.

"UDMR a făcut un compromis şi a spus că nu participă la această rotaţie şi au împărţit în două: PNL cu noi şi cu minorităţile avem aceeaşi pondere ca şi PSD. Deci, din acest punct de vedere, se poate merge la jumătate - jumătate şi acest lucru înseamnă că noi, în favoarea colegilor liberali, am făcut acest compromis încă de ieri, nu de astăzi. Dacă noi mergem pe ideea rotaţiei, atunci fiecare ar fi trebuit, în funcţie de pondere, să aibă o anumită perioadă, dar cine va fi primul nu trebuie să stabilesc eu", a adăugat Kelemen Hunor.

Legat de discuţiile pe programul de guvernare, liderul UDMR a spus că este nevoie de resurse la buget pentru măsurile sociale.

"La un moment dat s-a vorbit de o taxă de solidaritate. Noi am spus că taxă de solidaritate e ok, dar trebuie să vedem ce fel de solidaritate şi cine e solidar, fiindcă eu nu pot accepta ca persoanele care au un venit mic să fie solidare, când companiile mari nu sunt solidare şi am spus că, din punctul meu de vedere, ar însemna o taxă de solidaritate la acele companii care au o cifră de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro pe an, ceea ce ar fi corect, pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp. Este o posibilitate de a aduna nişte bani la bugetul de stat. După calculele noastre, undeva între 1,4 - 1,6 miliarde de euro pe an, şi de acolo se pot finanţa multe lucruri. Dar eu nu pot să fiu de acord că oamenii care au un venit de 2.500, de 3.000 de lei să fie solidari când există posibilitatea de a găsi alte surse. Asta a fost discuţia", a explicat Kelemen Hunor, menţionând că această propunere nu a fost inclusă în programul de guvernare.

Referitor la desfiinţarea SIIJ, Kelemen Hunor a spus că prin lege va fi desfiinţată această secţie şi atribuţiile vor fi date la o nouă structură.

Întrebat în legătură cu acordul politic, liderul UDMR a menţionat că deciziile care se vor lua în coaliţie vor fi obligatorii pentru membrii Guvernului.

"Am încercat să reglementăm ceea ce am experimentat. Sigur, remanierea se face de prim-ministru, dar trebuie o consultare prealabilă cu liderii din coaliţie şi mai sunt şi nuanţe legate de obligativitatea deciziilor pentru toţi membrii Guvernului şi cei din administraţia centrală. Nu există sancţiuni, dar deciziile sunt obligatorii", a arătat preşedintele UDMR.

Acesta a spus că rotaţia premierilor este o chestiune simplă şi este optimist că va funcţiona.

"Foarte simplu: depune mandatul, vine celălalt, venim în Parlament şi votează aceeaşi majoritate Guvernul. Sunt optimist. Dacă prin punerea în aplicare a deciziilor reuşim să ridicăm nivelul de încredere între parteneri, atunci da, cred că aşa va fi", a subliniat Kelemen Hunor.