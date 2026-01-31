Kosovo: Victoria partidului condus de premierul Kurti, confirmată după renumărarea voturilor

Principalul partid din Kosovo, condus de prim-ministrul interimar Albin Kurti, a câştigat alegerile legislative desfăşurate pe 28 decembrie, au confirmat sâmbătă autorităţile electorale, informează AFP.

Comisia Electorală Centrală a anunţat că partidul Vetevendosje (VV) a obţinut 51,1% din voturi, conform rezultatelor finale certificate, transmite AFP.

Renumărarea integrală a voturilor a fost necesară după descoperirea unor nereguli care ar fi afectat aproximativ 70.000 de buletine de vot, iar autorităţile au dispus şi o anchetă penală. Săptămâna trecută, un procuror a informat că peste 100 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de falsificare a rezultatelor alegerilor, potrivit AFP.