Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Kremlin: Descurajarea nucleară este singurul lucru care protejează lumea de un război mondial

S.B.
Internaţional / 24 iunie, 14:48

Kremlin: Descurajarea nucleară este singurul lucru care protejează lumea de un război mondial

Kremlinul apreciază miercuri că disuasiunea nucleară este ”singurul lucru” care fereşte lumea de un nou ”război mondial”, fără să împiedice, cu toate acestea, o continuare a unor ”conflicte regionale”, informează news.ro.

”În afara disuasiunii nucleare, nu ne mai rămâne nimic altceva în lume”, a declarat la un Forum al unor experţi, ”Primakov Readings”, la Moscova, un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

”Acesta este singurul lucru care fereşte planeta de un război nuclear”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Rusia şi-a lăudat puterea arsenalului nuclear şi a ameninţat în mai multe rânduri să-l folosească, de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei, la 24 februarie 2022.

În nenumăratele bombardamente ale Ucrainei, armata rusă a lovit în trei rânduri ţara vecină cu racheta de tip Oreşnik, o rachetă de ultimă generaţie, concepută să poarte focoase nucleare şi care poate zbura la o viteză hipersonică.

Tratatul New START - ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară între Rusia şi Stetele Unite - a expirat în februarie.

El a fost semnat în 2010 şi limita numărul lansatoarelor şi ogivelor nucleare strategice desfăşurate de către cele două ţări.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov dădea asigurări, la puţin timp după expirrarea acestui tratat, că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului nuclear rusesc - cu condiţia ca Statele Unite să facă acelaşi lucru.

Însă preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, tot după expirarea New START, că dezvoltatea forţelor nucleare ale Rusiei este o ”prioritate absolută”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 17:55)

    Mesajul e clar .Pina mai ieri teama de lovitura nucleara era principalul obstacol in calea razboiului .Acum nu le mai pasa .Amenintarile sunt tot mai dese si tot mai grave.Intrebarea este una singura .Ce va face Rusia daca pierde razboiul ?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

24 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 24 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

24 iunie
Ediţia din 24.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6227
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6936
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0934
Gram de aur (XAU)Gram de aur604.7157

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb